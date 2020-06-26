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Жизнь

Английский журналист, пивший на Алтае вино с травами, покинул шоу «Поедим, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте. О своем решении покинуть программу он рассказал в Facebook.

Джон Уоррен на Алтае.
Джон Уоррен на Алтае.
instagram.com

По словам Уоррена, он пришел к выводу, что пора расстаться с проектом и что-то поменять в своей жизни. По его мнению, в противном случае он остановился бы в развитии и никогда бы не смог отправиться к новым горизонтам.

Как отметил сам журналист, бывали моменты, когда он считал, что будет снимать «Поедем, поедим» вечно. Однако после участия в 300 выпусках проекта он все же принял решение уйти.

Уоррен призвал зрителей телепрограммы не расстраиваться из-за его ухода, поскольку он не покинет канал. Уже осенью зрители смогут увидеть его в новом амплуа и новом проекте.

Напомним, программа «Поедем, поедим» выходит в эфире НТВ с 2012 года. За это время съемочная группа шоу посетила 82 российских региона и попробовала кухню 60 зарубежных государств.

Джон Уоррен в Барнауле.
Джон Уоррен в Барнауле.
barnaul.org
Джон Уоррен в Барнауле.
Джон Уоррен в Барнауле.
barnaul.org
Джон Уоррен в Барнауле.
Джон Уоррен в Барнауле.
barnaul.org

Джон Уоррен бывал и на Алтае, при чем несколько раз. Здесь он водил трамвай «Пятерочка», гулял по барнаульскому зоопарку, собирал облепиху и пробовал местные продукты, например, вино с травами.

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