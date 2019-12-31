Аномальный холод: 35-градусные морозы могут ударить по Алтайскому краю

Об этом говорится в прогнозе возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Алтайского края на январь 2020 года, опубликованном региональным главком МЧС России.
«Наиболее вероятными и опасными источниками ЧС природного характера для января в Алтайском крае являются: опасные природные явления, комплексы неблагоприятных метеорологических явлений», — подчеркивают в экстренном ведомстве.
В МЧС добавляют, что сильные морозы (-35 градусов и ниже в течение трех дней и более), а также аномально холодная погода (-35 градусов и ниже в течение пяти суток и более), способны вызвать затруднения в работе предприятий топливно-энергетического комплекса, транспорта на территории всего края.
Кроме того, в связи с прогнозируемыми осадками и метелями в Алтайском крае возможно ограничение транспортного сообщения. Особенно высок такой риск в большинстве дней первой декады и отдельные дни второй и третьей декад января.
Напомним, ранее алтайский ЦГМС дал прогноз на новогодние праздники.
По информации синоптиков, до 4 января на районы края будут оказывать влияние циклоны. Погода в эти дни будет теплой, но при этом ожидаются осадки и усиление ветра.
Затем Алтайский край окажется под влиянием антициклона. В регионе установится спокойная погода, но при этом немного похолодает.