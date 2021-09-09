Антиковидный, но не безалкогольный. В Барнауле в День города будут продавать спиртное

Власти Барнаула не будут ограничивать продажу алкоголя 11 сентября — в День города, сообщает « Политсибру ».

В пресс-службе мэрии Барнаула пояснили, что решение не ограничивать продажу алкоголя связано с отсутствием массовых мероприятий в праздничный день.

Напомним, в прошлые годы во время праздника регулировали розничную продажу спиртного. Такой документ Вячеслав Франк подписывал в 2020 году, и в 2019 году его предшественник Сергей Дугин запрещали торговать алкоголем с 09:00 до 21:00.

В 2021 году из-за неблагоприятной эпидобстановки власти решили в День города отказаться от проведения массовых мероприятий.

Однако какие-то мероприятия все-таки пройдут, например, спортивные состязания с ограниченным количеством участников. Также организуют две выставочные площадки.

Ранее altapress.ru опубликовал полную афишу Дня города в Барнауле — без фейерверка и концертов.