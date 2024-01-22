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Жизнь

Антирекорд рождаемости, попытка теракта и цены на жилье. Что произошло в Алтайском крае 22 января

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 22 января.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Рождаемость в Алтайском крае достигла самых низких значений. За последние 10 лет она упала в два раза, а в 2023 году количество рожденных детей в регионе вновь оказалось меньше, чем в прошлом.

◆ Цена «квадрата» в новостройках Алтайского края обгоняет вторичку — угрожающими темпами.

◆ Жительница Барнаула Ольга Полуэктова рассказала, как творчество помогает ей пережить смерть близких, потерю дома и диагностированную онкологию.

◆ В Алтайском крае взлетела цена на чечевицу. И помимо привычных импортеров — Турции, Ирана, Армении и Узбекистана, ее теперь покупают ОАЭ, Индия и Бангладеш.

◆ ФСБ пресекла в Барнауле попытку теракта на объекте Минобороны.

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