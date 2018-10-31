Апостол Лука: день памяти в 2018, житие, символ евангелиста в иконографии

31 октября в православной церкви установлен день памяти святого евангелиста Луки. Он входит в число апостолов от семидесяти и известен не только как автор одного из четырех Евангелий, но и иконописец и проповедник. Рассказываем, что известно о житии евангелиста Луки и почему на иконах его изображают в виде тельца.

Что известно о жизни апостола и евангелиста Луки?

Имя «Лука» с латинского переводится как «свет». По преданию, апостол Лука родился в просвещенной греческой семье и с юности посвятил себя наукам. Он горячо воспринял христианское вероучение и вошел в число «апостолов от семидесяти» (последователей Христа, проповедовавших в 1 веке нашей эры, кроме 12 апостолов и апостола Павла).

Апостол Лука присутствовал при распятии Христа и одним из первых увидел его воскресшим. Евангелист был близким другом апостола Павла, участвовал в его миссионерском путешествии. После мученической смерти апостолов Петра и Павла апостол Лука путешествовал с проповедями по Италии, Македонии, Греции, Ливии и Египту, пишет РИА Новости.

По одной из версий, апостол Лука мирно скончался в 80-летнем возрасте. По другой — в возрасте 85 лет был распят на оливковом дереве.

Христиане почитают апостола Луку как автора одного из четырех канонических Евангелий. Кроме того, евангелист написал «Деяния святых апостолов».

Облака. Свет. Лучи СС0

Какие иконы написал апостол Лука?

Апостолу Луке приписывают авторство икон Спасителя, апостолов Петра и Павла, а также первых икон Божией Матери (в том числе — Владимирской).

Почему символ евангелиста Луки — телец?

В иконографии у четырех евангелистов есть символы: Матфея изображают в образе ангела, Марка — льва, Иоанна — орла. Символ апостола Луки — телец.

Эти символы раскрывают различные стороны учения Иисуса Христа в изложении евангелистов. Изображение тельца подчеркивает жертвенное, искупительное служение Спасителя, сообщает azbyka.ru.