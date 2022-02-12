Apple отреагировала на обвинения в слежке за пользователями

Компания Apple анонсировала обновление программного обеспечения «умных маячков» AirTag, чтобы их не могли использовать злоумышленники в преступных целях.

В заявлении компании говорится, что в Apple крайне обеспокоены тем, что маячки использовали не по назначению.

«Мы в самой жесткой форме осуждаем любое вредоносное использование наших продуктов», — отреагировали в компании.

В обновлении маячков появятся новые предупреждения о конфиденциальности во время первой настройки устройства. Также при получении оповещения о нежелательном отслеживании можно будет узнать точную геопозицию неизвестного AirTag.

Еще в 2020 году европейские активисты по защите частной жизни подали иск против Apple из-за того, что компания использовала программное обеспечение для слежки за пользователями iPhone, писала Газета.ру.

Тогда речь шла о кодах, известных как IDFA (Identifier for Advertisers — идентификаторы для рекламодателей), похожих на файлы cookie, которые веб-страницы используют для хранения информации о поведении интернет пользователей.

В Apple опровергли то обвинение.