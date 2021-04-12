12 апреля по Хакасии прошлась «огненная Пасха»: 34 погибших и более тысячи сгоревших домов

Шесть лет прошло с трагедии в Хакасии в 2015 году, названной «огненной Пасхой» — одна из самых страшных страниц в истории республики, пишет 19rus.info .

Огненный смерч, пронесшийся по Хакасии 12 апреля, лишил крова более 6,6 тыс. человек и унес 34 жизни. Впрочем, данные по смертям до сих пор неоднозначны.

«Заметив горящую полоску на горах никто не запаниковал — шел сезон пала травы. Несмотря на запреты горы продолжали поджигать. А после 11 утра начался ад», — вспоминает издание.

Огонь пришел с гор — так говорили об источнике возгорания. Окруженные со всех сторон люди оказались в огненном плену: горели райцентры и небольшие поселения.

Пожарные безуспешно пытались тушить огонь, им помогали сами сельчане и добровольцы из соседних поселений. Горело одновременно 1423 дома — оставалось лишь смотреть, как пламя пожирает все на своем пути.

Ущерб инфраструктуре региона оценили в 7 млрд рублей — пожары прошлись по 38 населенным пунктам.

«Погибло, по данным правительства республики, более 10,5 тыс. сельскохозяйственных животных. Пострадало 65 крестьянско-фермерских хозяйств и 600 личных подворий», — отмечает издание.

Крайними стали главы поселений и один глава района. Хотя такой стихии, которая взялась из ниоткуда, они вряд ли могли противостоять.

После пожаров президент России Владимир Путин посетил Хакасию и дал указание — к 1 сентября 2015 года построить дома, чтобы погорельцы до заморозков получили крышу над головой.

«Но обманывали всех и везде. И погорельцев, которые получили не совсем качественное жилье, и строителей, которые долго не могли получить положенные им деньги», — вспоминают журналисты.

Напомним, 8 сентября 2010 года трансграничный лесной пожар из Казахстана перешел в Алтайский край и уничтожил 239 домов в селах Николаевка и Бастан.