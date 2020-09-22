Аптечная рокировка. В Барнауле закрылся один пункт выдачи льготных лекарств, но открылся другой

В здании Городской больницы № 12 Барнаула на ул. Юрина, 210 заработал аптечный пункт № 11 предприятия «Аптеки Алтая», сообщили в администрации города.

Он находится на втором этаже. Там выдают лекарства по бесплатным рецептам по федеральной и региональной льготе, по паллиативной помощи, а также по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Также их можно получить в аптеке № 288 на ул. Малахова, 111, препараты для детей — в пункте, расположенном в здании поликлиники № 9 на Павловском тракте, 120а.

Аптека № 306 на ул. Георгиева, 4 прекратила выдавать льготные лекарства. Ранее туда наведывались барнаульские депутаты и этот визит стал для них потрясением.