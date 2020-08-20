В Барнауле заработала новая аптека для льготников

Кроме этого, в поликлинике планируют открыть пункт проката медицинских изделий, так как в учреждении есть детский травмпункт, и это будет удобно для пациентов.
Также в 2020 году откроется аптечный пункт в Городской больнице № 12.
«В первую очередь, наша задача — руководствоваться пожеланиями жителей, слышать их отклик о проделанных изменениях, чтобы в соответствии с ними продолжать работу», — заявили глава минздрава Дмитрий Попов.
В начале года минздрав Алтайского края заявил о возможном расширении списка пунктов выдачи льготных лекарств после того, как барнаульских депутатов потрясло посещение этих пунктов.