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Жизнь

В Барнауле заработала новая аптека для льготников

В Барнауле открыли новый аптечный пункт для льготников, о чем сообщили в министерстве здравоохранения Алтайского края Он заработал в Городской детской поликлинике № 9.

Лекарства.
Лекарства.
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Кроме этого, в поликлинике планируют открыть пункт проката медицинских изделий, так как в учреждении есть детский травмпункт, и это будет удобно для пациентов.

Также в 2020 году откроется аптечный пункт в Городской больнице № 12.

«В первую очередь, наша задача — руководствоваться пожеланиями жителей, слышать их отклик о проделанных изменениях, чтобы в соответствии с ними продолжать работу», — заявили глава минздрава Дмитрий Попов.

В начале года минздрав Алтайского края заявил о возможном расширении списка пунктов выдачи льготных лекарств после того, как барнаульских депутатов потрясло посещение этих пунктов.

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