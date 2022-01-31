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Жизнь

Археологи обнаружили в Денисовой пещере древние мраморные украшения

Археологи из Новосибирска нашли в Денисовой пещере в Алтайском крае необычные украшения древних людей, сообщает N+1.

Денисова пещера в Солонешенском районе Алтайского края
Денисова пещера в Солонешенском районе Алтайского края
altapress.ru

Коллекция находок насчитывает 12 предметов: плоскую костяную бусину, шесть подвесок из зубов млекопитающих, подвеску из раковины моллюска, изделия из мрамора и отщеп из серпентина.

Например, костяные подвески сделаны из клыков лисицы, резцов лошади, сибирского горного козла и сайги.

Обнаруженная подвеска из мрамора была изготовлена из фрагмента кольца. Исследователи полагают, что древние люди добывали материал для производства подобных украшений в русле реки Ануй.

Ранее в Солонешенском районе, неподалеку от Денисовой пещеры, появился новый туристический объект — экологическая тропа «Грот Махам».

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