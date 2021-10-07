Потрогать время. Алтайские археологи создадут музей под открытым небом с полным погружением в быт древних людей

Алтайское археологическое общество выиграло президентский грант в сфере культуры и построит в долине реки Межеумок в Чарышском районе музей под открытым небом, в котором каждый может совершить путешествие по четыре эпохам с полным погружением в древнюю реальность. Об этом рассказал руководитель организации Михаил Сафронов.

Экспериментальная археология

Первая экспедиция Алтайского археологического общества и объединенных им волонтеров в долину реки Межеумок состоялась три года назад. Место в археологическом плане оказалось просто золотым. Долина усыпана курганами, здесь с первых дней стали находить предметы быта древних людей разных эпох.

Михаил Сафронов давно мечтал организовать в долине не просто лагерь и раскопки, а настоящий музей, в котором можно посмотреть, какую жизнь вели древние люди, осевшие и кочевавшие здесь.

Кроме того, можно и самому приобщиться к археологии, геологии, этнографии и краеведению. А также реконструировать артефакты: жилища, предметы быта, оружие, украшения, ритуальные принадлежности.

Лагерь археологов расположен в идеальном месте: неподалеку от открытых и еще не изведанных археологических памятников и одновременно рядом с селами, в которых сохранилась традиционная этническая культура.

По замыслу через несколько лет лагерь в долине должен превратиться в большую площадку экспериментальной археологии и этнографии и стать крупнейшим центром исторических реконструкций в Сибири.

Битва за деньги

Алтайское археологическое общество дважды выигрывало президентские гранты и дважды губернаторские. В этом году появилась новая возможность — впервые появился отдельный грант в сфере культуры, организованный Президентским фондом культурных инициатив. Михаил Сафронов говорит, что заявку подали без всякой надежды на победу.

В заявочной кампании могли участвовать все — от крупных государственных и негосударственных объединений и структур до самых маленьких частных предприятий. Количество проектов получилось беспрецедентным, а конкуренция жесткой.

«Мы собрали все документы о важности и значимости нашего дела, но давайте смотреть объективно: есть и более важные отрасли культуры и проекты, которые нуждаются в деньгах, — говорит Михаил Сафронов. — Так что мы не думали, что выиграем, даже не следили за результатами. И вон недавно ночью я стал получать сообщения с поздравлениями, в том числе, от людей, которых я, может, два раза в жизни видел».

Культурный грант составляет чуть больше 2,5 млн рублей. Но это лишь малая часть средств, которые понадобятся для открытия музея. По подсчетам археологов, на сезон 2022 года к гранту придется добавить как минимум 5,2 млн рублей, которые нужно будет найти самостоятельно до следующего лета. Они пойдут на доставку и питание, а также на другие повседневные нужды участников проекта. Так что сейчас Алтайское археологическое общество активно ищет партнеров.

Михаил Сафронов говорит, что придется выехать на место не в середине июня, а уже в начале мая, чтобы подготовить все необходимое.

Археологи в долине реки Межеумок. Михаил Сафронов.

Четыре эпохи

Музей реконструкции под открытым небом с рабочим «Древний Алтай» будет охватывать четыре эпохи: каменный век, скифы, кочевники (гунны, тюрки, монголы) и этнографический период (алтайцы и первые русские). В основном проект направлен на подростков 12−14 лет, живущих в близлежащих районах. Однако приехать в долину могут все, кто захочет прикоснуться к древностям.

В Сибири Алтай был одним из первых районов, где появились люди. Если египетские пирамиды появились 3 000 лет, то у нас в Денисовой пещере еще 50 тыс. лет назад жил человек современного антропологического типа Homo sapiens.

Алтайские стоянки древнего человека — великие памятники культуры, такие же, как Стоунхендж или пирамиды Гиза, считает Михаил Сафронов. И если о Древнем Египте школьники знают по фильмам, то о древнем мире в 50 км от родного дома не имеют представления.

Археологи в долине реки Межеумок. Михаил Сафронов.

«Эти места жители поколениями используют как пастбища, а услышав о скифах или найденных здесь артефактах, хранящихся в Эрмитаже, они скорее улыбнутся такой „шутке“, — говорит археолог. — Мы решили, что местные богатства надо популяризировать изо всех сил».

Скорее всего, лагерь у Межеумка перестанет быть палаточным. Волонтеры и гости будут жить в юртах. Каждый, кто захочет посетить музей, пройдет несколько этапов: погружение (путешествие по мастерским-эпохам, реконструкция жилищ), творчество (изготовление копий посуды, орудий, еды), отношение (вечерние дискуссии в лектории, рефлексии).

Археологи в долине реки Межеумок. Михаил Сафронов.

Ну , попробуйте сами

Алтайское археологическое общество сделало ставку на экспериментальность и интерактивность. Только так можно заинтересовать школьников, вовлечь их в процесс и, собственно, решить образовательные задачи, уверен Михаил Сафронов.

Археологи впервые всерьез попробовали восстановить жизнь древних в 2019 году. У волонтеров и гостей появилась возможность самим реально погрузиться в реконструкции — воссоздать сосуд, изготовить орудие труда, приготовить пищу по традиционным рецептам коренных народов Алтая и попробовать ее.

«Настоящие исторические реконструкции — это не так просто, — говорит Сафронов. — Помните, в учебниках написано, что можно легко добыть огонь, если потереть две палки друг о друга. Древние люди же именно так и делали. Ну, попробуйте сами. Я не знаю ни одного человека, кому бы это удалось».

Археологи в долине реки Межеумок. Михаил Сафронов.

Сами артефакты нельзя использовать в экспериментах, а вот создание современных реплик — процесс увлекательный. В крае часто находят металлические наконечники стрел, но никто не пробовал сделать лук. Путем долгих подборов, археологам удалось-таки добиться, чтобы стрела полетела.

То же с керамикой. Археологи объехали весь район в поисках подходящей глины. Та, что обнаружилась поблизости у реки, оказалась непригодна для посуды — разваливалась. Нужную нашли только за 70 километров от лагеря, рядом с райцентром Чарышское.

Еще больше мучений в 2019 году доставила реконструкция юрты, которую надо было сделать без гвоздей, при помощи только ножей, коры и деревяшек.

Археологи в долине реки Межеумок. Михаил Сафронов.

«Мы вкопали столбы и соединили их, но потом почти месяц ходили, как ослы, вокруг всего этого. Экспериментировали с разными материалами, делали рогатины, пробовали и так и сяк гнуть ветки — и прямо, и „веером“. Нет — все равно крыша не держалась, — вспоминает Михаил Сафронов. — И когда этот купол устоял, это было прямо вау!»

Современные монголы и алтайцы уже давно строят юрты с помощью шурупов. Соорудить аутентичное древнее жилище действительно ценно.

Археологи в долине реки Межеумок. Михаил Сафронов.