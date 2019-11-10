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Жизнь

Архитекторы показали, как за 40 лет Барнаул потерял до 77% парков

Архитектор Максим Максименко опубликовал исследование о барнаульских парках на странице митинга против застройки «зеленых зон» в социальной сети «Вконтакте». Оно наглядно показывает, что проблема с исчезновением «зеленых уголков» в Барнауле появилась давно.

Нагорный парк. Барнаул.
Нагорный парк. Барнаул.
Дарья Шатилина.

Архитекторы Зенков Станислав Федорович и Атаджанов Андрей провели анализ всех парков города Барнаула для проектирования концепции восстановления парка «Изумрудный». Исследование показало, что из 14 городских парков 3 находятся в критическом состоянии — за 40 лет утрачено больше 50% территорий.

Архитекторы сравнивали нынешнее состояние зеленых зон с генпланом города 1980 года. В период с 1980 года по 2019 год парк «Юбилейный» утратил 64% своих территорий, парк им. Ленина («Лесная сказка») — 77%, а парк 50-летия СССР — 72% и по факту уже не существует. Большую его часть занимают торговые центры «Европа», «Лето», «Москва» и другие.

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