Аромат смерти: на Алтае распространили новость об опасных для жизни духах

По городским чатам Рубцовска в мессенджерах активно пересылают голосовые сообщения.

В них мужчина рассказывает о смертельно опасных духах, пробники которых раздают на улице бесплатно. По его словам, от одного аромата можно почти мгновенно умереть.

Автор поста утверждает, что цель таких, сообщений — фейков — посеять панику.

Также он призывает жителей Алтайского края всегда проверять достоверность информации и не вестись на подобные обманы.

Ранее барнаульцы получали сообщения в мессенджерах о смертельных сиропах от кашля.