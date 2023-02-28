28 февраля
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Жизнь

Аромат смерти: на Алтае распространили новость об опасных для жизни духах

В Алтайском крае распространяются сообщения о смертельно опасном парфюме, сообщает группа ВКонтакте «Инцидент Рубцовск».

Флакон духов
Флакон духов
ССО

По городским чатам Рубцовска в мессенджерах активно пересылают голосовые сообщения.

В них мужчина рассказывает о смертельно опасных духах, пробники которых раздают на улице бесплатно. По его словам, от одного аромата можно почти мгновенно умереть.

Автор поста утверждает, что цель таких, сообщений — фейков — посеять панику.

Также он призывает жителей Алтайского края всегда проверять достоверность информации и не вестись на подобные обманы.

Ранее барнаульцы получали сообщения в мессенджерах о смертельных сиропах от кашля.

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