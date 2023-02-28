Аромат смерти: на Алтае распространили новость об опасных для жизни духах

По городским чатам Рубцовска в мессенджерах активно пересылают голосовые сообщения.
В них мужчина рассказывает о смертельно опасных духах, пробники которых раздают на улице бесплатно. По его словам, от одного аромата можно почти мгновенно умереть.
Автор поста утверждает, что цель таких, сообщений — фейков — посеять панику.
Также он призывает жителей Алтайского края всегда проверять достоверность информации и не вестись на подобные обманы.
Ранее барнаульцы получали сообщения в мессенджерах о смертельных сиропах от кашля.