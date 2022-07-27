27 июля
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Жизнь

Асфальт чудо как хорош. Благоустройство территории рядом с «Байк-баром» в самом разгаре — как это выглядит

Возле барнаульского «Байк-бара» начали делать тротуар. Свежий асфальт положили от магазина «Привет, сосед!» до пешеходной дорожки на пр. Красноармейском. Как место выглядит сейчас — в фоторепортаже altapress.ru.

Благоустройство дороги рядом с "Байк-баром".
Благоустройство дороги рядом с "Байк-баром".
Елизавета Козубенко.

Территорию рядом с баром, где находился легендарный байк, начали реконструировать. Сейчас там асфальтировали место под скамейки и урны. Также планируют высадить растения из дендрария: можжевельник, спирель, лилейник и другие. По поводу благоустройства между владельцем бара и председателем ТСН «Факел» возник спор. Об этом ранее писал altapress.ru.

Благоустройство дороги рядом с &quot;Байк-баром&quot;.
Благоустройство дороги рядом с «Байк-баром».
Елизавета Козубенко.

По правую сторону от будущего сквера картина неживописная. Там лежат обломки фанеры и куча старой тротуарной плитки. Видимо, бизнесмен сдержал свое обещание и разобрал ее.

К магазинам в доме пройти проблематично. Есть вероятность увязнуть в песке. Приходится аккуратно, держа равновесие, идти по остаткам бордюра.

Благоустройство дороги рядом с &quot;Байк-баром&quot;.
Благоустройство дороги рядом с «Байк-баром».
Елизавета Козубенко.

А вот у входа в «Байк-бар», с левой стороны, все осталось по-прежнему. Тротуарную плитку и бордюрный камень пока не разобрали, как планировали.

Когда барнаульцы смогут увидеть полностью реконструированный сквер, и пройтись по готовым асфальтированным дорожкам, неизвестно.

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