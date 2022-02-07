Только один знак пройдет проверку судьбы. Астрологический прогноз на 7−13 февраля

В эту неделю с 7 по 13 февраля все знаки зодиака будут чувствовать внутреннее спокойствие и стабильность при малых затратах сил и энергии. Вы сможете решать сложные и серьезные задачи легче, чем обычно.
Овен
Овнам эта неделя подарит приумножение всего. Это будет касаться как денег и удовольствия, так и идей и рационализаторских предложений. Все, на что будет падать ваше внимание, начнет прирастать.
Телец
Самооценка Тельцов на этой неделе — выше всяких похвал. Уверенность будет сквозить через ваши поступки, слова и мысли. И даже не нужно будет прилагать особых усилий, чтобы люди делали так, как вам хочется. На этой неделе все будет происходить само собой.
Близнецы
У Близнецов неделя будет связана с проверкой на жадность. Если вы поддадитесь алчности в какой-то из сфер жизни, то потерпите в ней поражение. Будьте максимально щедры и бескорыстны.
Рак
Ракам на этой неделе нужно вспомнить о своих предках. Пообщайтесь с родными или вспомните добрым словом, если их уже нет с вами. И тогда вас озарит идея, которая поможет избавиться от затруднений в жизни.
Лев
Львы на этой неделе будут поглощены с головой в профессиональную деятельность. Всем вдруг захочется вашего участия и совета. Берегите себя, не распаляйтесь!
Дева
Какое-то необычное, неординарное явление позволит Девам избежать неприятностей. Обращайте внимание на приметы и знаки, которые есть вокруг вас. Будьте осознаны! Помните, в жизни нет ничего незначительного.
Весы
Весам на этой неделе нужно обратить больше внимания на семейные дела. Ваш партнер нуждается во внимании и поддержке. Может быть, вы, увлекшись своими делами, забыли о нем? Уделите ему кусочек внимания, любви и счастья.
Скорпион
На Скорпионов нахлынет хандра и апатия. Держитесь! Знайте, что это временно! Скоро выглянет солнышко и все наладится. Используйте эту неделю для отдыха и расслабления.
Стрелец
Если Стрельцы решили повысить уровень образованности, то сейчас самое время. Открывайте учебники и тетрадки. Подтяните все свои хвосты! Открывайте начатые или незаконченные курсы и действуйте. Наступил ваш час!
Козерог
Неделя Козерогов будет напоминать американские горки. То вы будете на вершине мира довольные и счастливые, то провалитесь в черную дыру уныния и разочарования. И это может происходить в течение одного дня!
Водолей
Водолеи на этой неделе смогут легко реализовать мечты и желания. И для того, чтобы это сделать, нужно понять, что вы хотите и куда идете. Займитесь планированием, тогда все точно получится.
Рыбы
Рыбы будут находиться на перепутье между работой и домом. И там, и там вы будете очень нужны. Но благодаря вашей гибкости можно не переживать. Если постараетесь, то успех не заставит себя ждать. Вселенная не дает человеку больше преград, чем он может преодолеть.
Справка
Андрей Асабаев — астропсихолог с более чем двадцатилетним стажем, профессиональный астролог. Основатель первого в регионе центра ведической астрологии. Автор курсов по ведической астрологии и астропсихологии. Тренер духовного и личностного роста.