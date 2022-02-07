Только один знак пройдет проверку судьбы. Астрологический прогноз на 7−13 февраля

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Андрея Асабаева , барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

В эту неделю с 7 по 13 февраля все знаки зодиака будут чувствовать внутреннее спокойствие и стабильность при малых затратах сил и энергии. Вы сможете решать сложные и серьезные задачи легче, чем обычно.

Овен

Овнам эта неделя подарит приумножение всего. Это будет касаться как денег и удовольствия, так и идей и рационализаторских предложений. Все, на что будет падать ваше внимание, начнет прирастать.

Телец

Самооценка Тельцов на этой неделе — выше всяких похвал. Уверенность будет сквозить через ваши поступки, слова и мысли. И даже не нужно будет прилагать особых усилий, чтобы люди делали так, как вам хочется. На этой неделе все будет происходить само собой.

Близнецы

У Близнецов неделя будет связана с проверкой на жадность. Если вы поддадитесь алчности в какой-то из сфер жизни, то потерпите в ней поражение. Будьте максимально щедры и бескорыстны.

Деньги , рубли. CC0

Рак

Ракам на этой неделе нужно вспомнить о своих предках. Пообщайтесь с родными или вспомните добрым словом, если их уже нет с вами. И тогда вас озарит идея, которая поможет избавиться от затруднений в жизни.

Лев

Львы на этой неделе будут поглощены с головой в профессиональную деятельность. Всем вдруг захочется вашего участия и совета. Берегите себя, не распаляйтесь!

Дева

Какое-то необычное, неординарное явление позволит Девам избежать неприятностей. Обращайте внимание на приметы и знаки, которые есть вокруг вас. Будьте осознаны! Помните, в жизни нет ничего незначительного.

Весы

Весам на этой неделе нужно обратить больше внимания на семейные дела. Ваш партнер нуждается во внимании и поддержке. Может быть, вы, увлекшись своими делами, забыли о нем? Уделите ему кусочек внимания, любви и счастья.

Депрессия , меланхолия. СС0

Скорпион

На Скорпионов нахлынет хандра и апатия. Держитесь! Знайте, что это временно! Скоро выглянет солнышко и все наладится. Используйте эту неделю для отдыха и расслабления.

Стрелец

Если Стрельцы решили повысить уровень образованности, то сейчас самое время. Открывайте учебники и тетрадки. Подтяните все свои хвосты! Открывайте начатые или незаконченные курсы и действуйте. Наступил ваш час!

Козерог

Неделя Козерогов будет напоминать американские горки. То вы будете на вершине мира довольные и счастливые, то провалитесь в черную дыру уныния и разочарования. И это может происходить в течение одного дня!

Водолей

Водолеи на этой неделе смогут легко реализовать мечты и желания. И для того, чтобы это сделать, нужно понять, что вы хотите и куда идете. Займитесь планированием, тогда все точно получится.

Работа. Ежедневник. СС0

Рыбы

Рыбы будут находиться на перепутье между работой и домом. И там, и там вы будете очень нужны. Но благодаря вашей гибкости можно не переживать. Если постараетесь, то успех не заставит себя ждать. Вселенная не дает человеку больше преград, чем он может преодолеть.