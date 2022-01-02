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Жизнь

Астроном оценил опасность сближения Апофиса с Землей

Столкновение астероида Апофис с Землей в этом столетии исключено, заключил сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени Штернберга Денис Денисенко в интервью телеканалу «Звезда».

Астероид. Метеорит
Астероид. Метеорит
СС0

Он уверен, что вероятность опасного сближения астероида с Землей отсутствует. Он действительно пролетит в районе орбиты геостационарных спутников, но ни в 2029 году, ни в 2036 с планетой точно не столкнется.

Прежние опубликованные данные о вероятных последствиях и опасности столкновения Апофиса с Землей являются сугубо проективным вариантом развития событий.

По тому прогнозу, сила землетрясения в радиусе десяти километров от места падения астероида может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 м/с, а энергия, высвободившаяся при столкновении, составит 1717 мегатонн, что в 30 раз больше взрыва самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, которая была испытана в 1961 году.

Напомним, ранее появилась информация, что весной 2029 года Апофис приблизится к Земле.

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