Авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса Барнаул-Москва

Во время задержки пассажиров не обеспечили гостиничными услугами. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По инициативе Барнаульской транспортной прокуратуры авиакомпанию привлекли к административной ответственности.
«Победа» оказала ненадлежащие услуги или нарушила установленные законом требования, совершенное повторно.
Организации дали штраф 30 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings прекратит полеты Барнаул-Москва.
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