Авиакомпания Red Wings прекратит полеты Барнаул-Москва

Red Wings с 1 августа прекратит перелеты по маршруту Москва-Барнаул, пишет « Банкфакс ». Причины авиаперевозчик пока не объяснил.

Последний самолет Red Wings улетит из Барнаула в столицу 1 августа и далее продажи билетов не будет.

В «Авиапредприятии «Алтай» и краевом минтрансе сообщили, что авиакомпания не уведомила их, чем обусловлено это решение, а в самой компании оперативно ситуацию не прокомментировали.

Первый рейс из Барнаула в Москву Red Wings выполнила 16 июня.

Самолет Red Wings. flyredwings.com

После ухода Red Wings рейсы до Москвы из краевой столицы будут выполнять только Ural Airlines, S7 и «Победа».

Red Wings Airlines основана в 1999 году, базируется в московском аэропорту Домодедово.

Компания выполняет полеты по более чем 160 регулярным и чартерным маршрутам. В авиапарке Red Wings 15 самолетов Airbus, семь Sukhoi SuperJet (SSJ 100) и два Boeing 777.

Ранее туроператоры из-за низких продаж сняли все рейсы в Каир из Барнаула.