Открывается новый ежедневный рейс из Барнаула в Москву

С 16 июня авиакомпания Red Wings открывает новый ежедневный рейс из Барнаула в Москву (аэропорт Домодедово). Об этом сообщили в Барнаульском аэропорту.

Летать будет Airbus A320 вместимостью до 180 пассажиров.

Вылет из Москвы в 21:10 , прилет в Барнаул в 05:15.

прилет в Барнаул в 05:15. Вылет из Барнаула в 06:25 , прилет в Москву в 06:55.

Время в пути составит 4 часа 30 минут. Стоимость билетов начинается от 4 999 рублей в одну сторону.

«В настоящий момент из аэропорта Домодедово Red Wings предлагает удобные стыковки на южные направления: Симферополь, Сочи и Геленджик», — добавляют в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее «СиЛА» открыла полеты в Белокуриху и Горный Алтай из сибирских городов.