Открывается новый ежедневный рейс из Барнаула в Москву

Летать будет Airbus A320 вместимостью до 180 пассажиров.
- Вылет из Москвы в 21:10, прилет в Барнаул в 05:15.
- Вылет из Барнаула в 06:25, прилет в Москву в 06:55.
Время в пути составит 4 часа 30 минут. Стоимость билетов начинается от 4 999 рублей в одну сторону.
«В настоящий момент из аэропорта Домодедово Red Wings предлагает удобные стыковки на южные направления: Симферополь, Сочи и Геленджик», — добавляют в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее «СиЛА» открыла полеты в Белокуриху и Горный Алтай из сибирских городов.