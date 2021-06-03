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Жизнь

Открывается новый ежедневный рейс из Барнаула в Москву

С 16 июня авиакомпания Red Wings открывает новый ежедневный рейс из Барнаула в Москву (аэропорт Домодедово). Об этом сообщили в Барнаульском аэропорту.

Самолет Red Wings.
Самолет Red Wings.
flyredwings.com

Летать будет Airbus A320 вместимостью до 180 пассажиров.

  • Вылет из Москвы в 21:10, прилет в Барнаул в 05:15.
  • Вылет из Барнаула в 06:25, прилет в Москву в 06:55.

Время в пути составит 4 часа 30 минут. Стоимость билетов начинается от 4 999 рублей в одну сторону.

«В настоящий момент из аэропорта Домодедово Red Wings предлагает удобные стыковки на южные направления: Симферополь, Сочи и Геленджик», — добавляют в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее «СиЛА» открыла полеты в Белокуриху и Горный Алтай из сибирских городов.

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