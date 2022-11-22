Авиапредприятие «Алтай» дошло до Верховного суда по делу о бомбоубежище, сообщает «Интерфакс».

Авиапредприятие направило в Верховный суд кассационную жалобу на решение судов нижестоящих инстанций и потребовало признать право собственности на бомбоубежище в барнаульском аэропорту.

Уточняется, что ранее право собственности передали властям. «Алтай» хочет вернуть его.

Арбитражный суд удовлетворил иск о передаче противорадиационного укрытия в собственность РФ в марте этого года. Авиапредприятие подало встречный иск, но в этом ему отказали.

«Укрытие площадью 600 кв. метров находится в подвале здания общей площадью 2 тыс. 842,7 кв. м», — писал ранее altapress.ru.

Ранее пассажиры не смогли улететь в Екатеринбург и застряли в барнаульском аэропорту более чем на 15 часов. Это произошло из-за технической неисправности самолета.