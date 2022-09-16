Австралиец заявил, что он тайный сын короля Великобритании

Австралиец британского происхождения утверждает, что он тайный сын Короля III и требует ДНК-тест. Об этом сообщает Daily Mail .

Саймона Чарльза Доранте-Дэя, жителя Австралии, оскорбило то, что старший 40-летний сын короля Великобритании Уильям получил титул принца Уэльского. Он утверждает, что это он достоен титула, ведь он «тайный сын» Карла III.

56-летний инженер из Квинсленда заявляет, что его усыновили в возрасте 8-ми месяцев. Приемная бабушка призналась перед смертью, что Саймон на самом деле потомок королевской четы.

Издание Daily Star добавляет, что Саймон еще при жизни Елизаветы II писал ей, чтобы она заставила Чарльза пройти тест ДНК. Результата он не добился.