Принц Чарльз стал королем Карлом III. Как это произошло и что известно о новом монархе

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Как запомнили принца Чарльза

Король Карл III многим запомнился как принц Чарльз в связи с долгим пребыванием в этом статусе.

Много скандалов произошло из-за его личной жизни. Он был женат на принцессе Диане, однако их брак был неудачным. В 1996 году они развелись, а через год его бывшая супруга погибла в автокатастрофе.

В 2005 году принц Чарльз женился во второй раз: на своей давней возлюбленной, Камилле Паркер Боулз. Это вызвало массу недовольства у общественности, ведь многие были на стороне принцессы Дианы.