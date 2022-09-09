11 сентября
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Жизнь

Принц Чарльз стал королем Карлом III. Как это произошло и что известно о новом монархе

Карл III взошел на престол после смерти своей матери Елизаветы II. В истории Британии он дольше всех оставался в статусе принца Уэльского. И стал старейшим монархом — в возрасте 73 лет. Рассказываем, что известно о новом короле.

Принц Чарльз.
Принц Чарльз.
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1
Биография Карла III

Чарльз Филипп Артур Джордж родился в Букингемском дворце 14 ноября 1948 года. В три года он стал наследником престола после смерти Георга VI и воцарения Елизаветы II.

Учился в Кембриджском университете. Имеет диплом «бакалавра искусств» и степень «магистра искусств».

Карл III, бывший принц Чарльз
Карл III, бывший принц Чарльз
Wikimedia Commons
2
Как запомнили принца Чарльза

Король Карл III многим запомнился как принц Чарльз в связи с долгим пребыванием в этом статусе.

Много скандалов произошло из-за его личной жизни. Он был женат на принцессе Диане, однако их брак был неудачным. В 1996 году они развелись, а через год его бывшая супруга погибла в автокатастрофе.

В 2005 году принц Чарльз женился во второй раз: на своей давней возлюбленной, Камилле Паркер Боулз. Это вызвало массу недовольства у общественности, ведь многие были на стороне принцессы Дианы.

3
Почему Чарльз стал Карлом?

Принц Чарльз сам выбрал это имя, хотя мог выбрать любое другое из своих четырех имен — Чарльз, Филипп, Артур, Джордж.

В латинице монарх не менял своего имени: Charles — Charles III. В российской традиции имена английских монархов произносят на германский манер, не используя окончания. Поэтому Чарльз (Charles) стал Карлом (Carolus).

Карл III, бывший принц Чарльз
Карл III, бывший принц Чарльз
Wikimedia Commons
4
Когда будет коронация?

В момент смерти королевы Великобритании Карл взошел на престол без проведения церемонии, согласно плану операции «Лондонский мост рухнул». Он был разработан на случай смерти монарха.

Британские СМИ отмечают, что не стоит ждать коронации в ближайшее время. Соберут лишь Совет по престолонаследию, чтобы провозгласить Карла III новым правителем.

Он станет самым старым монархом в британской истории. До этого рекордсменом был Вильгельм IV — он взошел на престол в 64 года.

5
Что изменится в Великобритании с восшествием нового правителя?

Изображения нового монарха нанесут на монеты и банкноты. Поменяют королевский шифр — инициалы имени и титула короля. Его наносят на большинство предметов в Великобритании — офицерскую форму, почтовые ящики.

Глобальных изменений в политике не предвидится.

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