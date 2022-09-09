Принц Чарльз стал королем Карлом III. Как это произошло и что известно о новом монархе

Чарльз Филипп Артур Джордж родился в Букингемском дворце 14 ноября 1948 года. В три года он стал наследником престола после смерти Георга VI и воцарения Елизаветы II.
Учился в Кембриджском университете. Имеет диплом «бакалавра искусств» и степень «магистра искусств».
Король Карл III многим запомнился как принц Чарльз в связи с долгим пребыванием в этом статусе.
Много скандалов произошло из-за его личной жизни. Он был женат на принцессе Диане, однако их брак был неудачным. В 1996 году они развелись, а через год его бывшая супруга погибла в автокатастрофе.
В 2005 году принц Чарльз женился во второй раз: на своей давней возлюбленной, Камилле Паркер Боулз. Это вызвало массу недовольства у общественности, ведь многие были на стороне принцессы Дианы.
Принц Чарльз сам выбрал это имя, хотя мог выбрать любое другое из своих четырех имен — Чарльз, Филипп, Артур, Джордж.
В латинице монарх не менял своего имени: Charles — Charles III. В российской традиции имена английских монархов произносят на германский манер, не используя окончания. Поэтому Чарльз (Charles) стал Карлом (Carolus).
В момент смерти королевы Великобритании Карл взошел на престол без проведения церемонии, согласно плану операции «Лондонский мост рухнул». Он был разработан на случай смерти монарха.
Британские СМИ отмечают, что не стоит ждать коронации в ближайшее время. Соберут лишь Совет по престолонаследию, чтобы провозгласить Карла III новым правителем.
Он станет самым старым монархом в британской истории. До этого рекордсменом был Вильгельм IV — он взошел на престол в 64 года.
Изображения нового монарха нанесут на монеты и банкноты. Поменяют королевский шифр — инициалы имени и титула короля. Его наносят на большинство предметов в Великобритании — офицерскую форму, почтовые ящики.
Глобальных изменений в политике не предвидится.