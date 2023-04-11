Депутат городского собрания дагестанского Кизляра Гаджимурад Рабаданов признался, что фраза про «бархатные тяги» принадлежит ему. Он записал ее шесть лет назад. Об этом сообщают «РИА Новости».

Гаджимурад Рабаданов рассказал, что записал известное голосовое сообщение в WhatsApp шесть лет назад. Тогда он находился в компании друзей, с которым немного выпил и поделился тем, что было у него на уме.

«Что за тяги такие, бархатные тяги, ребята? Уффф. Кефтеме. Так вот: добрый приходит такой, пацаны, добренький такой. Не хочется ругаться, не хочется браниться, а хочется просто сказать: мяу, пацаны, мяу».

Сообщение так понравилось кому-то из присутствующих, что его начали распространять по интернету. В 2023 году запись дошла до массовой культуры, и люди начали называть «бархатными тягами» любую забавную несуразную обувь.

Видео с нелепой обувью под сопровождение странного монолога суммарно набрали почти 200 млн просмотров. А на «Авито» появилась сотня предложений о продаже «бархатных тяг».

Сам депутат объяснил, что «бархатные тяги» не имеют ничего общего с обувью и вообще не несут какого-либо смысла.

Изначально Гаджимурад Рабаданов был недоволен такой популярностью. Он не хотел, чтобы его знакомые и родные узнавали его голос.

«Я депутат, не хотел перед обществом в таком свете выйти», — сообщил Рабаданов.

Сейчас депутат даже привык к такой известности и относится к ситуации с юмором.