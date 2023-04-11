Гаджимурад Рабаданов рассказал, что записал известное голосовое сообщение в WhatsApp шесть лет назад. Тогда он находился в компании друзей, с которым немного выпил и поделился тем, что было у него на уме.
«Что за тяги такие, бархатные тяги, ребята? Уффф. Кефтеме. Так вот: добрый приходит такой, пацаны, добренький такой. Не хочется ругаться, не хочется браниться, а хочется просто сказать: мяу, пацаны, мяу».
Сообщение так понравилось кому-то из присутствующих, что его начали распространять по интернету. В 2023 году запись дошла до массовой культуры, и люди начали называть «бархатными тягами» любую забавную несуразную обувь.
Видео с нелепой обувью под сопровождение странного монолога суммарно набрали почти 200 млн просмотров. А на «Авито» появилась сотня предложений о продаже «бархатных тяг».
Сам депутат объяснил, что «бархатные тяги» не имеют ничего общего с обувью и вообще не несут какого-либо смысла.
Изначально Гаджимурад Рабаданов был недоволен такой популярностью. Он не хотел, чтобы его знакомые и родные узнавали его голос.
«Я депутат, не хотел перед обществом в таком свете выйти», — сообщил Рабаданов.
Сейчас депутат даже привык к такой известности и относится к ситуации с юмором.