Аж два «H»! Тест: что вы помните о воде из школьной программы

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«А нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море» — правильно ли это и другие факты из школьной программы? Проверьте это в тесте altapress.ru. Узнать же больше о барнаульской воде вы сможете в нашем спецпроекте «В стакан и обратно» через несколько недель.
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