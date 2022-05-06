Плохо от полыни? Не ешьте халву! Тест: узнайте, на что у вас может быть аллергия

Скоро зацветет черемуха. Это очень красиво и а-а-а-пчхи! Кажется, пора выяснить вместе с altapress.ru, что вы знаете об аллергии. Только имейте в виду, что этот тест — не диагноз и создан лишь для досуга. Если вы действительно подозреваете, что «неровно дышите» к березе — пожалуйста, обратитесь к врачу.