Вырванные глаза и самовлюбленный юноша. Тест: что вы знаете о происхождении цветов

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Цветет сирень в начале мая. Та самая, в которую когда-то, по древнегреческому мифу, превратилась нимфа Сиринга. Что еще вы не слышали о происхождении прекрасных, изящных и душистых растений, узнайте в тесте altapress.ru.
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