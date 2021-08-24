«Аж руки затряслись»: глава Башкирии рассказал, как молился перед приездом Путина

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в своем Instagram о сильном волнении перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

Хабиров посетил чемпионат WorldSkills Russia («Молодые профессионалы»), где у него спросили, как справиться с волнением.

Глава региона вспомнил историю из своей жизни, когда его тревога усиливалась по мере приближения встречи с Путиным — пришлось даже молиться.

«Я вроде спокойный. И потом вижу, машины едут — такая кавалькада. Я чувствую, что начинаю волноваться, до такой степени волноваться, что аж руки трястись начинают. Едет глава нашего государства, великий человек огромного масштаба, которого ты очень уважаешь. Но я уже на тот момент придумал, что мне помогает молитва. Вот три-четыре слова молитвы сказал, несколько раз повторил, и успокаиваешься», — поведал Хабиров.



Глава Башкирии посоветовал молодежи самостоятельно найти свой личный способ справиться с волнением.

«Я поделился своим. Очень сильно помогает на самом деле», — добавил Хабиров.

Ранее Путин заставил поволноваться губернатора Тюменской области, доложившего про выросшие зарплаты, которые на самом деле упали.