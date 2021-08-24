24 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

«Аж руки затряслись»: глава Башкирии рассказал, как молился перед приездом Путина

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в своем Instagram о сильном волнении перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

Радий Хабиров, глава Башкирии.
Радий Хабиров, глава Башкирии.
instagram.com/khabirovradii.

Хабиров посетил чемпионат WorldSkills Russia («Молодые профессионалы»), где у него спросили, как справиться с волнением.

Глава региона вспомнил историю из своей жизни, когда его тревога усиливалась по мере приближения встречи с Путиным — пришлось даже молиться.

«Я вроде спокойный. И потом вижу, машины едут — такая кавалькада. Я чувствую, что начинаю волноваться, до такой степени волноваться, что аж руки трястись начинают. Едет глава нашего государства, великий человек огромного масштаба, которого ты очень уважаешь. Но я уже на тот момент придумал, что мне помогает молитва. Вот три-четыре слова молитвы сказал, несколько раз повторил, и успокаиваешься», — поведал Хабиров.


Глава Башкирии посоветовал молодежи самостоятельно найти свой личный способ справиться с волнением.

«Я поделился своим. Очень сильно помогает на самом деле», — добавил Хабиров.

Ранее Путин заставил поволноваться губернатора Тюменской области, доложившего про выросшие зарплаты, которые на самом деле упали.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость