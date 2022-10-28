Бабайка тапки умыкнул: журналисты altapress.ru рассказали о своих встречах с нечистью

Евгений Бобров,
главный редактор altapress.ru:
Это было 20 лет назад. Раздался звонок, я взял трубку. «Женя, привет… Это Вадим из загробного мира…"
*Я очень порадовался, что «Памперсы» уже изобрели, но опечалился, так как не думал, что они мне понадобятся в юном возрасте*
— Кт., кт., кто? — спрашиваю.
*Не думал, что у меня еще и заикание*
— Вадим из загробного мира, — повторил голос в трубке
*Я явственно понял, как люди сходят с ума*
— Нам с тобой нужно решить вопрос жизни и смерти, — продолжили в трубке.
*Тут, надо сказать, я реально подумал, что это сон. Стал смеяться и щипать себя*
— Давай поменяем расписание твоего прихода, — добил своей фразой собеседник.
— Ничего не понимаю, — промямлил я, заикаясь, хохоча и обмазывая телефон соплями.
*И тут мир вернулся обратно*
— Чо непонятного? Это Вадик из «Загробного мира». Надо поменять расписание по записи на радио.
Наконец я осознал, что мне звонит ведущий программы «Загробный мир» (выходила такая в Барнауле) и просит перенести время записи передачи. Я в то время сам вел программу на радио и у нас неудачно наложилось расписание.
Кристина Тарасова,
редактор новостей:
Лагерь, где-то под конец нулевых. Как щас помню: деревянные дома-коробочки, сломанные лавочки, огромные сосны, голые корни, туалеты на улицах, разбитые дороги. В общем, родители желали мне счастливого детства.
Ну, так вот. Встреча с Нечистью.
Ночь, полнолуние, на часах примерно 03:20. Я просыпаюсь в девчачьей спальне от шороха. Дело нехитрое: нас восемь человек, по-любому кто-нибудь да пляшет во сне. Встаю, оглядываюсь — ничего и никого. И шум прекратился. Ложусь, укрываюсь.
Слышу: ко мне что-то БЕЖИТ.
Ныряю под самый мощный щит на свете — одеяло. Чувствую, оно подбежало и стоит прям напротив кровати. Может даже над лицом. Я не шевелюсь, очень страшно. Под щитом быстро потею, хочу к маме и чтобы эта нечисть исчезла.
По ощущениям, пряталась я долго, без движения. Думаю: ну все, наверно, ушло. Едва шевелю ногой — снова подбежало и стоит. Ничего больше в ту ночь не было, только вот эти догонялки непонятно с кем.
До сих пор не знаю, кто бегал по нашей комнате. Спрашивала у девчонок — ничего не заметили.
Анастасия Бичакова,
СЕО-специалист:
В школе у меня была фарфоровая кукла — высокая, миловидно-жуткая и с пристальным, стеклянным взглядом. Она, как оловянный солдатик, долго и упорно стояла на полке. Не двигаясь.
Мистический случай произошел, когда я училась в восьмом классе. Теплый май, приглушенный свет, молча делаю уроки. На часах — 00:00…
Грохот, крик, подпрыгиваю на стул. Кукла летит на пол, падает лицом вверх и упирается холодным взором в потолок. Светильник мигает, лампочка трещит.
Мои ладони вспотели, ноги стали ватными, дар речи потерялся. Спать я не смогла.
Утром бабушка сказала: «В эту дату мы похоронили моего отца (прадедушку. — Прим. ред.)»
Юлия Дильман,
СЕО-специалист:
Историй про нечисть у меня немного: что-то обходит она меня стороной… Только странные шорохи в доме, которые на кошку не спихнуть, потому что она рядом сидит. Переглядываемся, но на шум не идем.
Хотя недавний случай попахивает мистикой. Потеряла я свои любимые тапочки, точнее один. Сначала не придала этому значения: мол, дальше дома точно не убежит, найдется. Но заподозрила что-то неладное, когда обшарила весь дом, посмотрела на, под и за диваном, а тапочка не нашла.
Наверняка мой тапок утащил домовой или барабашка.
На оклик «Домовой, поиграй и отдай» никто мне тапок не принес. Значит, точно барабашка!
Через месяц я уже смирилась, что придется покупать новую пару, и тапок неожиданно нашелся! Точнее его нашла мама. В моей комнате. За пакетом. Теперь не устает «подкалывать» за невнимательность.
Екатерина Карзова,
корреспондент:
В возрасте примерно 10 лет мы с подружками вызывали Пиковую даму. При включенном свете. И все равно испугались, когда после последнего зова от пластикового окна оторвался надежно приклеенный «дождик».
Возвращаться домой в потемках, ожидая, когда на тебя из-за сугроба выпрыгнет «бабайка», было тем еще счастьем.
Хотя сейчас бояться только Пиковую даму действительно было бы счастьем.