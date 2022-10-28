Бабайка тапки умыкнул: журналисты altapress.ru рассказали о своих встречах с нечистью

В преддверии Хэллоуина журналисты altapress.ru вспомнили, как встречались с призраками и барабашками. Нам было очень страшно. А еще будет жутко вам, потому что мы собрали эти истории. И кстати — берегите свои тапки…

Евгений Бобров,

главный редактор altapress.ru:

Это было 20 лет назад. Раздался звонок, я взял трубку. «Женя, привет… Это Вадим из загробного мира…"

*Я очень порадовался, что «Памперсы» уже изобрели, но опечалился, так как не думал, что они мне понадобятся в юном возрасте* — Кт., кт., кто? — спрашиваю.

*Не думал, что у меня еще и заикание* — Вадим из загробного мира, — повторил голос в трубке

*Я явственно понял, как люди сходят с ума* — Нам с тобой нужно решить вопрос жизни и смерти, — продолжили в трубке.

*Тут, надо сказать, я реально подумал, что это сон. Стал смеяться и щипать себя* — Давай поменяем расписание твоего прихода, — добил своей фразой собеседник. — Ничего не понимаю, — промямлил я, заикаясь, хохоча и обмазывая телефон соплями. *И тут мир вернулся обратно*

— Чо непонятного? Это Вадик из «Загробного мира». Надо поменять расписание по записи на радио. Наконец я осознал, что мне звонит ведущий программы «Загробный мир» (выходила такая в Барнауле) и просит перенести время записи передачи. Я в то время сам вел программу на радио и у нас неудачно наложилось расписание.

Дисковый телефон. открытые источники

Кристина Тарасова,

редактор новостей:

Лагерь, где-то под конец нулевых. Как щас помню: деревянные дома-коробочки, сломанные лавочки, огромные сосны, голые корни, туалеты на улицах, разбитые дороги. В общем, родители желали мне счастливого детства. Ну, так вот. Встреча с Нечистью. Ночь, полнолуние, на часах примерно 03:20. Я просыпаюсь в девчачьей спальне от шороха. Дело нехитрое: нас восемь человек, по-любому кто-нибудь да пляшет во сне. Встаю, оглядываюсь — ничего и никого. И шум прекратился. Ложусь, укрываюсь. Слышу: ко мне что-то БЕЖИТ. Ныряю под самый мощный щит на свете — одеяло. Чувствую, оно подбежало и стоит прям напротив кровати. Может даже над лицом. Я не шевелюсь, очень страшно. Под щитом быстро потею, хочу к маме и чтобы эта нечисть исчезла. По ощущениям, пряталась я долго, без движения. Думаю: ну все, наверно, ушло. Едва шевелю ногой — снова подбежало и стоит. Ничего больше в ту ночь не было, только вот эти догонялки непонятно с кем. До сих пор не знаю, кто бегал по нашей комнате. Спрашивала у девчонок — ничего не заметили.

Лес , зелень , темный лес , природа. unsplash.com.

Анастасия Бичакова,

СЕО-специалист:

В школе у меня была фарфоровая кукла — высокая, миловидно-жуткая и с пристальным, стеклянным взглядом. Она, как оловянный солдатик, долго и упорно стояла на полке. Не двигаясь. Мистический случай произошел, когда я училась в восьмом классе. Теплый май, приглушенный свет, молча делаю уроки. На часах — 00:00… Грохот, крик, подпрыгиваю на стул. Кукла летит на пол, падает лицом вверх и упирается холодным взором в потолок. Светильник мигает, лампочка трещит. Мои ладони вспотели, ноги стали ватными, дар речи потерялся. Спать я не смогла. Утром бабушка сказала: «В эту дату мы похоронили моего отца (прадедушку. — Прим. ред.)»

Насилие над детьми. СС0

Юлия Дильман,

СЕО-специалист:

Историй про нечисть у меня немного: что-то обходит она меня стороной… Только странные шорохи в доме, которые на кошку не спихнуть, потому что она рядом сидит. Переглядываемся, но на шум не идем. Хотя недавний случай попахивает мистикой. Потеряла я свои любимые тапочки, точнее один. Сначала не придала этому значения: мол, дальше дома точно не убежит, найдется. Но заподозрила что-то неладное, когда обшарила весь дом, посмотрела на, под и за диваном, а тапочка не нашла.

Наверняка мой тапок утащил домовой или барабашка. На оклик «Домовой, поиграй и отдай» никто мне тапок не принес. Значит, точно барабашка!

Через месяц я уже смирилась, что придется покупать новую пару, и тапок неожиданно нашелся! Точнее его нашла мама. В моей комнате. За пакетом. Теперь не устает «подкалывать» за невнимательность.

Екатерина Карзова,

корреспондент:

В возрасте примерно 10 лет мы с подружками вызывали Пиковую даму. При включенном свете. И все равно испугались, когда после последнего зова от пластикового окна оторвался надежно приклеенный «дождик». Возвращаться домой в потемках, ожидая, когда на тебя из-за сугроба выпрыгнет «бабайка», было тем еще счастьем.

Хотя сейчас бояться только Пиковую даму действительно было бы счастьем.