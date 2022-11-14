Балаклавы, фуфайки и перья. В Барнауле состоялся грандиозный полуфинал конкурса дизайнеров: фоторепортаж altapress.ru

В Барнауле прошел региональный этап конкурса дизайнеров «Русский силуэт». Он же полуфинал. Самым долгожданным зрелищем было, конечно, дефиле. Модельеры из Алтайского края и других регионов представили свои коллекции жюри — местным модным гуру. В объектив нашего фотографа попали самые эпатажные фасоны и немыслимые сочетания фактур.

Благотворительный фонд поддержки молодых дизайнеров «Русский силуэт» основан в 1997 году. Через два года был учрежден одноименный конкурс. Организаторы уверены, что участие в проекте — качественная стартовая площадка для начинающих модельеров. Тут они могут заявить о себе не словами, а делом, продемонстрировав коллегам и зрителям свои работы.

Региональный этап проходит не так давно — три года. В нем принимают участие и таланты из республики Алтай. Победитель отправляется в Москву, показывать свои творения в финале.

Марина Кривицкая,

организатор конкурса , основатель дизайн-студии «От кутюр»:

Наш проект отличается от подобных акцентом на профессиональной составляющей. Это значит, что специалисты, входящие в состав жюри, оценивают коллекции в три этапа. Первый — эскиз, второй — вешалка (технологическая проверка изделия) и третий — непосредственно дефиле. При этом, образование участников не имеет значения. А вот по возрасту ограничения есть: от 18 до 35 лет.

К самим коллекциям тоже предъявляются строгие требования. В их числе, например, «носибильность» наряда. Но отвечали ли все творения этому критерию — вопрос открытый. Но вот что железно соблюдалось, так это количество позиций — от каждого модельера принимали пять. Ни больше, ни меньше.

Как рассказали представители конкурса «Русский силуэт», дизайнеры вдохновлялись, в частности, алтайской природой и современными модными тенденциями. Также некоторых творцов волновали проблемы экологии. Это участники тоже попытались показать через одежду.

Один из модельеров посвятил свою коллекции легенде мира моды Карлу Лагерфельду. Другой конкурсант пошел более патриотичным путем и создал наряды в честь Чуйского тракта. Коллекция называлась «Чуйская трактовка» — полностью мужская, с дубленками и шапками-ушанками.

В 2021 году победителем регионального отбора стала Евгения Шипилова из республики Алтай. В этом году она представила новую полосатую коллекцию. Однако повторить свой успех ей не удалось. Против «Чуйской трактовки» не смогли устоять члены жюри. Теперь дизайнер Владимир Макрушин поедет в Москву, чтобы представить свои творения на финальном показе.