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Жизнь

Балалаечники перепели хит Little Big со словами о коронавирусе

Российский балалаечник Андрей Киряков перепел хит Uno группы Little Big, добавив в песню немного патриотизма и слова о коронавирусе, пишет «Лента.ру».

Песня Uno группы Little Big - на балалайках.
Песня Uno группы Little Big - на балалайках.
кадр из видео.

Клип с кавер-версией «Коронавирус, adios!» Киряков опубликовал на своем YouTube-канале.

«Четыре Андрея, три балалайки, два микрофона и одна барышня — отличное сочетание», — пишут в комментариях к композиции.

В песне говорится, что россияне не унывают, поскольку поля в стране большие и можно делать упражнения. В то время, когда «коронавирус захватил уж полсвета».

Однако музыкант предупредил, что видео носит юмористический характер, и призвал соблюдать рекомендации ВОЗ.

Напомним, ранее в Барнауле сняли пародию на песню Uno, с которой Little Big должен был выступить на «Евровидении». Однако песенный конкурс отменили из-за сложной обстановки с вирусом.

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