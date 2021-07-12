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Жизнь

Бандита ждет суд за убийство экс-мэра Киселевска, успевшего перед смертью пристрелить налетчика

В Кемеровской области перед судом предстанет участник банды, совершившей 10 преступлений, включая убийство экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщает региональная прокуратура.

Оружие, пистолет.
Оружие, пистолет.
СС0

Напомним, 59-летнего Лаврентьева застрелили 1 ноября 2019 года. Он с ружьем вышел из дома, когда супруга увидела двух мужчин. После чего женщина услышала несколько выстрелов — погиб экс-мэр и один из налетчиков.

«С 2013 по 2019 год на территории области действовала вооруженная группа. В этот период совершенно более 10 особо тяжких преступлений. В ходе совершения разбойного нападения на бывшего мэра Киселевска убит организатор банды», — рассказали в ведомстве.

После нападения арестовали всех активных участников группировки, один из которых полностью признал вину и дал признательные показания.

Задержанный также сообщил о неизвестных следствию эпизодах деятельности банды и показал тайник с оружием и боеприпасами.

С обвиняемым заключили досудебное соглашение, условие которого не уточнили. Мужчине предъявили обвинение в совершении 10 особо тяжких преступлений, включая убийство Лаврентьева.

Кстати, погибшим организатором банды оказался 45-летний мастер спорта по вольной борьбе, который работал начальником спасательной группы в Белове.

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