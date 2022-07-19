19 июля
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Жизнь

Барнаул готов к встрече со звездами. Что в данный момент происходит на красной дорожке у театра драмы

На площади Сахарова в Барнауле уложили красную дорожку.

Красная дорожка в Барнауле к открытию Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.
Красная дорожка в Барнауле к открытию Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.
altapress.ru

По ней пройдут народные артисты, звезды российского кино, режиссеры и актеры, которые принимали участие в создании конкурсных фильмов.

Перед Красной дорожкой установили скамейки. Некоторые уже заняты преданными зрителями. Среди зрителей есть и молодежь, и люди пожилого возраста.

На большом уличном экране показывают слоган XXIV «Шукшинских дней на Алтае» — «Нравственность есть Правда».

Как сообщает корреспондент altapress.ru с места событий, сотрудников полиции для обеспечения безопасности гостей фестиваля и зрителей — достаточно. Однако «традиционных» рамок — на момент написания новости — в местах скопления не было.

Большой репортаж с места события — в фоторепортаже altapress.ru 20 июля.

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