24 ноября
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Жизнь

Барнаул или Мурино: горожане жалуются на очереди в автобус

Барнаульцы пожаловались на очереди в общественный транспорт.

Очередь в автобус в Барнауле.
Очередь в автобус в Барнауле.
Соцсети

На остановках столпился народ. Когда автобус подъехал, люди начали вставать в большую очередь, чтобы в него попасть. Причем зайти внутрь удается не всем, приходится ждать следующий. И так далее.

Тем временем в Мурино под Санкт-Петербургом люди стоят в очередях уже давно. В интернете это стало мемом. Власти культурной столицы не могут решить вопрос.

Очередь в автобус в Мурино.
Очередь в автобус в Мурино.
Соцсети

К счастью, в Барнауле все не так плохо. Но ситуация продолжает накаляться.

30 ноября обещают открыть мост на Новом рынке. Насколько это изменит обстановку, судить сложно. Но барнаульцы надеются на лучшее.

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