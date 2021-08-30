«Барнаул орденоносный» устанавливают над мэрией: огромные буквы и орден размером 3,7 на 3,5 метра

Ранее глава алтайской столицы Вячеслав Франк сообщил, что буквы «Барнаул орденоносный» изготовили в Кемерове и 27 августа их отправили заказчику.
30 августа начали монтаж конструкции, который сегодня же и планируют завершить.
«Высота букв составляет 1,5 метра, размер самого ордена — 3,7 на 3,5 метра. Длина всей конструкции составляет 41 метр», — рассказали в мэрии.
Конструкция состоит из двух частей — металлической рамной и объемных световых элементов сложной формы.
Напомним, надпись «Барнаул орденоносный» и орден Октябрьской Революции, размещенные на пятиэтажном здании в центре города, демонтировали в конце 2017 года. Франк пообещал восстановить память и сдержал обещание.
Варианты размещения восстановленной конструкции предлагали барнаульцы — рассмотрели более 30 инициатив. В результате выбрали крышу здания администрации города по улице Гоголя, 48.
«Хороший обзор на въезде в город с нового моста, содержание текста соответствует функциональному назначению здания, отсутствие необходимости согласования монтажа конструкции с собственниками здания, так как оно является муниципальной собственностью, возможность надлежащего содержания конструктивных элементов», — назвали преимущества крыши мэрии.