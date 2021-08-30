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Жизнь

«Барнаул орденоносный» устанавливают над мэрией: огромные буквы и орден размером 3,7 на 3,5 метра

Конструкцию «Барнаул орденоносный» ночью 30 августа начали устанавливать на крыше здания администрации города, сообщает мэрия.

На здание мэрии Барнаула устанавливают конструкцию "Барнаул орденоносный".
На здание мэрии Барнаула устанавливают конструкцию "Барнаул орденоносный".
barnaul.org.

Ранее глава алтайской столицы Вячеслав Франк сообщил, что буквы «Барнаул орденоносный» изготовили в Кемерове и 27 августа их отправили заказчику.

30 августа начали монтаж конструкции, который сегодня же и планируют завершить.

«Высота букв составляет 1,5 метра, размер самого ордена — 3,7 на 3,5 метра. Длина всей конструкции составляет 41 метр», — рассказали в мэрии.


Конструкция состоит из двух частей — металлической рамной и объемных световых элементов сложной формы.

Напомним, надпись «Барнаул орденоносный» и орден Октябрьской Революции, размещенные на пятиэтажном здании в центре города, демонтировали в конце 2017 года. Франк пообещал восстановить память и сдержал обещание.

Варианты размещения восстановленной конструкции предлагали барнаульцы — рассмотрели более 30 инициатив. В результате выбрали крышу здания администрации города по улице Гоголя, 48.

«Хороший обзор на въезде в город с нового моста, содержание текста соответствует функциональному назначению здания, отсутствие необходимости согласования монтажа конструкции с собственниками здания, так как оно является муниципальной собственностью, возможность надлежащего содержания конструктивных элементов», — назвали преимущества крыши мэрии.

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