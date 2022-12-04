4 декабря
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Жизнь

Барнаул передал спецтехнику мобилизованным, а депутат Госдумы лично поехал к бойцам

Мобилизованный Алтайского края передали спецтехнику. На нее собрали около миллиона рублей. Депутат Госдумы от Алтайского края поехал в Омск навестить военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Барнаул передал спецтехнику мобилизованным, а депутат Госдумы лично поехал к бойцам
Барнаул передал спецтехнику мобилизованным, а депутат Госдумы лично поехал к бойцам
Правительство Алтайского края

Мобилизованным передали квадрокоптеры, планшеты, активные стрелковые наушники, кнопочные телефоны, персональные мобильные солнечные батареи для зарядки раций.

Для их покупки барнаульские предприниматели собрали более миллиона рублей.

Депутат Государственной думы России от Алтайского края Даниил Бессарабов поехал в Омск, чтобы лично навестить бойцов и передать им технику.

Ранее впервые признали незаконным призыв россиянина на военную службу по частичной мобилизации.

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