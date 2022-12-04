Барнаул передал спецтехнику мобилизованным, а депутат Госдумы лично поехал к бойцам

Мобилизованным передали квадрокоптеры, планшеты, активные стрелковые наушники, кнопочные телефоны, персональные мобильные солнечные батареи для зарядки раций.
Для их покупки барнаульские предприниматели собрали более миллиона рублей.
Депутат Государственной думы России от Алтайского края Даниил Бессарабов поехал в Омск, чтобы лично навестить бойцов и передать им технику.
Ранее впервые признали незаконным призыв россиянина на военную службу по частичной мобилизации.
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