«Инженерный приговор». Когда военные получат первые дроны из барнаульской школы № 53, рассказала директор

Барнаульские ребята из небезызвестной школы № 53 начали чинить квадрокоптеры для алтайских военных и не только. По словам администрации образовательного учреждения речь идет об общественной инициативе, на которую не будет потрачено ни копейки.

Как рассказала директор школы № 53 в учреждении есть инженерные классы. Их ученики могут попробовать себя в изобретательской деятельности.

Галина Галкина,

директор школы № 53 Барнаула:

Наш традиционный проект называется «Инженерный приговор». Это факультатив, на котором ученики разрабатывают собственную технологию чего-либо. Например, часто их интересует, как функционируют «умные дома». В этом году, совсем недавно, занялись квадрокоптерами.

По словам руководства школы идея чинить дроны и после отправлять их в зону боевых действий пришла в голову одному из родителей, а все остальные, в том числе, ученики и учителя, поддержали.

Школа № 53 в Барнауле. yandex.ru/maps

Галина Галкина,

директор школы № 53 Барнаула:

Как выяснилось, у жителей края есть ненужные или совсем сломанные квадрокоптеры, которые можно починить. Это позволит нашим ученикам получить ценный опыт. Восстановленную технику можно отдать в различные учреждения региона. На заводы или еще куда-то. Не обязательно в зону боевых действий. Но если будет такая возможность, мы готовы помочь и отправить дроны через волонтеров. Связь с ними уже налажена.

По словам руководства, учреждение имеет всю необходимую материально-техническую базу для воплощения такого масштабного проекта. В том числе 3D-принтер, с помощью которого можно изготовить необходимые детали.

Таким образом, никаких дополнительных финансовых вложений от школы, для того, чтобы ремонтировать квадрокоптеры, не потребуется.

Линейка на День знаний в школе № 53. Анна Зайкова.

Галина Галкина,

директор школы № 53 Барнаула:

Даже если не получится создать нужные элементы на принтере, мы будем пробовать ставить детали из одного дрона в другой или заменять их чем-то другим. В любом случае, пока ведутся только разработки технологии по ремонту. Несколько нерабочих дронов барнаульцы уже принесли в школу. Правда, до их починки дело пока не дошло. Но и мы начали эту акцию совсем недавно — примерно неделю назад.

Как рассказала собеседница, процесс восстановления квадрокоптеров не быстрый: от чертежей — до сборки.

Первостепенная задача школы, по словам администрации, — дальнейшее развитие учеников в инженерной сфере. А уже потом помощь военным.

Линейка на День знаний в школе № 53. Анна Зайкова.

«О промышленных масштабах речи не идет. Но если у нас получится отправить отремонтированную технику в зону СВО и поддержать наших, мы будем только рады. Это очень хорошая затея», — сказала Галина Галкина.