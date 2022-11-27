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Жизнь

В сибирском регионе две девочки-подростки стали мамами

В статистике, приведенной ко Дню матери 27 ноября, в 2021 году в Новосибирской области мамами стали две 13-летние девочки. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

В прошлом году в 57% случаев мамами становились женщины в возрасте от 25 до 34 лет. Среди сибирячек средний возраст материнства составил 28,8 лет.

За период 2021 года родилось 28,3 тыс. младенцев. Из них 14,7 мальчиков и 13,6 девочек. Мамами стали впервые 10,2 тыс. женщин. Самой молодой — 13 лет, самой старшей — 52 года.

День матери — 27 ноября. Нежные поздравления в прозе, стихах и смс.

Также накануне население земли достигло 8 миллиардов человек.

Ранее стало известно, что материнский капитал увеличат в России. Когда, на сколько и почему — что об этом известно.

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