В сибирском регионе две девочки-подростки стали мамами

В прошлом году в 57% случаев мамами становились женщины в возрасте от 25 до 34 лет. Среди сибирячек средний возраст материнства составил 28,8 лет.
За период 2021 года родилось 28,3 тыс. младенцев. Из них 14,7 мальчиков и 13,6 девочек. Мамами стали впервые 10,2 тыс. женщин. Самой молодой — 13 лет, самой старшей — 52 года.
День матери — 27 ноября. Нежные поздравления в прозе, стихах и смс.
Также накануне население земли достигло 8 миллиардов человек.
Ранее стало известно, что материнский капитал увеличат в России. Когда, на сколько и почему — что об этом известно.