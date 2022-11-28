28 ноября
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Жизнь

Маленькие звезды большого подиума. В Барнауле прошла детская неделя моды: умилительный фоторепортаж altapress.ru

Высокая мода краевой столицы наконец добралась до самых маленьких. В торговом центре «Арена» прошел показ детской одежды. Были представлены как популярные марки федерального уровня, так и региональные бренды. Последние теперь стали ориентироваться в том числе на юную аудиторию. Начинающие стиляги в нарядах, которым могут позавидовать даже взрослые — в фоторепортаже altapress.ru.

Детская неделя моды в Барнауле.
Детская неделя моды в Барнауле.
Александр Павлов.

Детская неделя моды прошла в Алтайском крае впервые. Организаторами выступили барнаульские дизайнеры и другие представители региональной fashon-индустрии. Они считают крайне важным развивать вкус с самых ранних лет.

Оксана Таскаева,
стилист, основатель проекта «Территория стиля»:

Проект существует уже не первый год и, как видят сами родители, помогает мальчикам и девочкам не только научиться сочетать одежду, но и раскрыться с новой стороны. Ведь многие дети растут стеснительными, зажатыми, а творческая деятельность позволяет это исправить. В итоге, счастливы все: и ребята, и их родители.

В модном показе в торговом центре «Арена» приняли участие 20 детей. Маленьких моделей не остановил даже 30-градусный ноябрьский мороз. Что уж говорить про волнение.

«Для половины участников сегодняшний показ — не первый. Поэтому они не переживали, а наоборот, хотели поскорее получить свою минуту славы. А те, для кого это новый опыт, мне кажется, быстро освоятся», — говорит Оксана.

Юные покорители подиума представили новые коллекции популярных брендов. А именно: Pelican, Kari kids, Acoola и другие.

Местные модельеры также не упустили возможность продемонстрировать свои наряды для самых маленьких. Например, Юлия Дежоли, которая ранее специализировалась только на женской одежде, теперь создает и детскую.

Организаторы недели моды подчеркивают, что каждый ребенок красив по-своему, нужно только помочь ему в поисках собственного стиля. Всем подбирала наряды лично Оксана Таскаева. Родители, по ее словам, в процесс не вмешивались, — доверяют.

Некоторые участники продемонстрировали по три комплекта одежды. Все как у взрослых (или даже круче): оверсайз-худи, пышные юбки и мультяшки в блестках. А в финале показа дети моги пройти по подиуму со своими родителями. Правда, смелых оказалось не так много — всего три мамы. Их тоже преобразили барнаульские профессионалы.

Оценивали юных участников краевые модные эксперты. Победила, как всегда, дружба. Так что, все дети получили подарки. Обеспечить праздник на должном уровне помогли партнеры проекта — ряд индивидуальных предпринимателей.

Представленные вещи отправились на полки магазинов. А организаторы недели моды пообещали, что показы с участием самых маленьких будут проводиться регулярно.

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