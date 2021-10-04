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Жизнь

Барнаул прощается с осенью и скамейками

Барнаульские службы уже начали готовить город к зиме. Скоро с аллей исчезнут скамейки и урны, фонтаны законсервируют, а озеленители вывезут с клумб жухлые цветы.

Проспект Ленина в Барнауле.
Проспект Ленина в Барнауле.
Дарья Беркетова.

Специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение» уже приступили к подготовке общественных территорий к зиме.

Планируется убрать скамейки, малые архитектурные формы и урны для мусора. В местах, наиболее посещаемых зимой, принято решение оставить большее количество лавочек. Например, на Ленинском проспекте, на аллее по ул. Георгия Исакова и в других скверах и парках.

«Полностью будут убраны все лавочки только на набережной Оби. Элементы благоустройства увезут с городских улиц на хранение, а весной вернут на место», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Завершился и сезон фонтанов. Специалисты приступили к их консервации.

Последний день лета в Барнауле.
Последний день лета в Барнауле.
Дарья Беркетова.

Озеленители завершили высадку тюльпанов и продолжают работы по уборке отцветших однолетних цветов.

Также скоро на улицы выйдет новая техника: три самосвала для вывоза порубочных остатков деревьев, мусора и снега в зимний период.

«До конца года состоится поставка дорожной машины комбинированной для очистки улиц и автогидроподъемника (автовышки), который позволит выполнять снос и обрезку деревьев на высоте до 28 метров. Ранее такой техники у предприятия не было», — подчеркнули в администрации.

Как ранее писал altapress.ru, 115 млн рублей потратят из бюджета Барнаула на покупку дорожной и специализированной техники.

Накануне в краевой столице уже шел снег.

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