Барнаул украсили тысячи флагов в различных формах и сочетаниях. Патриотичные фото ко Дню города

Главные улицы, площади и скверы Барнаула украсили баннерами, плакатами и несколькими тысячами флагов в преддверии 291-й годовщины со дня основания города, сообщает мэрия.

Флаги на улицах Барнаула ко Дню города. 2021 год.

Праздничные баннеры и растяжки разместили на фасадах, остановках общественного транспорта и различных территориях.

«В Октябрьском районе использовали 18 наземных флажных конструкций и более 1600 флагов на опорах наружного освещения. На 10 рекламных плоскостях расположили праздничные баннеры большого формата, столько же разместили на остановочных павильонах», — рассказали в мэрии.

В Центральном районе также разместили на электроопорах более 1000 флагов. Кроме того, поставили 53 наземные конструкции из флагов.

«В Железнодорожном районе повесили тканевые растяжки с гербом на проспекте Социалистическом. На опорах освещения поместили консоли из светоотражающих пластинок. Рядом с площадью Сахарова установили две флаговые конструкции в форме шара. 155 трамвайных опор и фонарных столбов украсили флагами», — подчеркнули в мэрии.

В Ленинском районе помимо украшения основных улиц и площадей более 200 тематических растяжек разместили на различных зданиях.

В Индустриальном районе флагами и праздничными баннерами украсили Павловский тракт и другие улицы. К празднику подготовили и пригородные поселки Барнаула.

Флаги на улицах Барнаула ко Дню города. 2021 год. barnaul.org.

Ранее altapress.ru в фоторепортаже показал, как Барнаул вошел в теплую осень и готовится ко Дню города.

Напомним, в 2021 году из-за неблагоприятной эпидобстановки праздник пройдет без массовых мероприятий, однако в городе разрешили продавать алкоголь.