Барнаул украсили тысячи флагов в различных формах и сочетаниях. Патриотичные фото ко Дню города

Праздничные баннеры и растяжки разместили на фасадах, остановках общественного транспорта и различных территориях.
«В Октябрьском районе использовали 18 наземных флажных конструкций и более 1600 флагов на опорах наружного освещения. На 10 рекламных плоскостях расположили праздничные баннеры большого формата, столько же разместили на остановочных павильонах», — рассказали в мэрии.
В Центральном районе также разместили на электроопорах более 1000 флагов. Кроме того, поставили 53 наземные конструкции из флагов.
«В Железнодорожном районе повесили тканевые растяжки с гербом на проспекте Социалистическом. На опорах освещения поместили консоли из светоотражающих пластинок. Рядом с площадью Сахарова установили две флаговые конструкции в форме шара. 155 трамвайных опор и фонарных столбов украсили флагами», — подчеркнули в мэрии.
В Ленинском районе помимо украшения основных улиц и площадей более 200 тематических растяжек разместили на различных зданиях.
В Индустриальном районе флагами и праздничными баннерами украсили Павловский тракт и другие улицы. К празднику подготовили и пригородные поселки Барнаула.
Ранее altapress.ru в фоторепортаже показал, как Барнаул вошел в теплую осень и готовится ко Дню города.
Напомним, в 2021 году из-за неблагоприятной эпидобстановки праздник пройдет без массовых мероприятий, однако в городе разрешили продавать алкоголь.