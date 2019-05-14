Барнаул за два месяца недосчитался 274 человека

Смертность и рождаемость снизились в Барнауле за первые два месяца 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года, гласят данные Алтайкрайстата. Всего Барнаул за указанный период лишился 274 человек.

В январе-феврале родилось 1145 человек, что на 104 меньше, чем, а аналогичном периоде прошлого года. В расчете на тысячу жителей показатель снизился на 8,1%.

Вместе с тем число умерших также уменьшилось. Умерло 1419 человек, что на 20 человек меньше, чем в прошлом году.

В расчете на тысячу человек населения показатель рождаемости составил 10,2, а смертности — 12,6. Показатель рождаемости населения города Барнаула выше среднекраевого уровня на 12,1%, показатель смертности ниже на 19,7%.

Существенно снизилось число браков. За два месяца 2019 года заключили 255 браков (в прошлом году — 421). Разводов стало также меньше — 154 (в прошлом году — 485).

Согласно переписи населения 2012 года, в Барнауле проживает 625 679 человек. Разработчики генерального плана за расчетную численность населения (к 2036−2038 годам) принимают 740 тысяч человек.

Алтайский край удерживает тенденцию по оттоку населения. За последние три года число жителей региона уменьшилось на 43,8 тысяч человек.