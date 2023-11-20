Барнаул — За Зеленые Зоны! Как в краевой столице преобразили сразу три парка

2023 год запомнится барнаульцам, как действительно знаковый с точки зрения благоустройства общественных пространств — в городе завершили комплексное благоустройство парка "Изумрудный", продолжили преображать самый крупный парк краевой столицы "Юбилейный" и облагородили самый старый парк регионального центра — "Центральный". На эти цели были выделены беспрецедентные средства — более 300 млн рублей. В спецпроекте altapress.ru рассказываем о реконструкции парка «Центральный»

Старейший парк города

Третьей зеленой зоной, пережившей серьезные изменения в 2023 году, стал старейший парк краевой столицы — "Центральный". В этом году ему исполнилось 137 лет.

Справка: Парк культуры и отдыха "Центральный" расположен в исторической части города и является первым и старейшим парком на территории региональной столицы. Площадь парка составляет 3,5 га, с 2013 года он является муниципальным парком.

История парка тесно связана с историей появления и развития Барнаула. В конце 18 века в связи с открытием в Барнауле госпиталя был заложен аптекарский сад, где выращивались лекарственные растения, из которых на месте готовили медицинские препараты. Семена растений предоставляли в ботанический сад в Москве и Горную аптеку, расположенную напротив парка культуры и отдыха "Центральный". Произведённые в аптеке лекарственные средства отправлялись по госпиталям и аптекам многочисленных алтайских рудников и заводов.

Аттракционы для детей и взрослых в парке появились в 1948-1949 годах. К этому времени здесь были уже большой летний кинотеатр с верандой, эстрада, танцплощадка, зимой заливался каток, и работал прокат коньков на 200 пар. В парке постоянно играл духовой оркестр. Парк приобрел статус Парка Культуры и отдыха. В настоящее время ежегодно ПКиО "Центральный" посещают около 215 тыс. жителей города и туристов.

Парк "Центральный". Источник: пресс-служба Администрации Барнаула.

По словам директора парка Веры Браженс, комплексного благоустройства территории парка не было многие годы. При этом в период с 2017 по 2019 годы здесь были выполнены работы по ремонту ограждения, замене асфальтового покрытия, ремонт сцены.

А в 2022 году парк "Центральный" стал лидером онлайн-голосования в рамках проекта "Жилье и городская среда", набрав 4146 голосов.

Благоустройство в парке началось в первой половине мая, когда специалисты приступили к демонтажным работам. На реновацию этой территории выделили более 100 млн рублей.

В парке выполнены работы по устройству и замене плиточного и асфальтового покрытий, прокладке кабеля для устройства освещения и видеонаблюдения.

Также здесь выполнили оборудование пандуса, установлено ограждение со стороны улицы Ползунова, проводятся работы по установке малых архитектурных форм и опор наружного освещения.

Парк "Центральный". Источник: пресс-служба Администрации Барнаула.

Также в течение летне-осеннего сезона были выполнены работы по ремонту фонтана. В темное время суток фонтан играет различными цветами, так как в качестве подсветки у каждой из 20 форсунок установлен прожектор, и струи воды формируют различные цветовые картины.

На территории парка высажено 32 дерева: 16 елей, 4 рябины, 12 ив; оборудованы две велопарковки, детская площадка в экостиле с резиновым покрытием, пять пергол со светящимися LED-качелями.

Согласно проекту, городской парк будут освещать более 100 фонарей, а 27 камер видеонаблюдения — обеспечивать безопасность.

Всего здесь будет не менее 60 скамеек и 80 урн, часть которых предназначена для раздельного сбора мусора, и теплые, комфортные туалеты.

Подробно о парках Барнаула можно прочитать по ссылке: https://altalong.tilda.ws/parki2023.