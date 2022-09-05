Отгадайте его любимую игру. Барнаулец поменял имя на Майнкрафт Шоу

24-летний барнаулец поменял имя в паспорте — сейчас он числится как Шоу Евгеньевич Майнкрафт. Но сделал он это с корыстной целью.

Сообщается, что имя было поменяно специально, чтобы попасть бесплатно на спектакль по игре Minecraft, пишет «Комсомолка».

При этом билеты на спектакль стоят недорого, до 2,5 тысяч рублей — замена паспорта обойдется примерно в ту же сумму.

Поэтому многие пользователи соцсетей удивились, стоило ли идти на такие жертвы.

Добился ли барнаулец билетов на спектакль — также неизвестно.

Minecraft — популярная компьютерная инди-игра в жанре песочницы, созданная шведским программистом Маркусом Перссоном, вышедшая в 2011 году.