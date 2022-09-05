5 сентября
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Жизнь

Отгадайте его любимую игру. Барнаулец поменял имя на Майнкрафт Шоу

24-летний барнаулец поменял имя в паспорте — сейчас он числится как Шоу Евгеньевич Майнкрафт. Но сделал он это с корыстной целью.

Паспорт.
Паспорт.
СС0

Сообщается, что имя было поменяно специально, чтобы попасть бесплатно на спектакль по игре Minecraft, пишет «Комсомолка».

При этом билеты на спектакль стоят недорого, до 2,5 тысяч рублей — замена паспорта обойдется примерно в ту же сумму.

Поэтому многие пользователи соцсетей удивились, стоило ли идти на такие жертвы.

Добился ли барнаулец билетов на спектакль — также неизвестно.

Minecraft — популярная компьютерная инди-игра в жанре песочницы, созданная шведским программистом Маркусом Перссоном, вышедшая в 2011 году.

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