День Лупа Брусничника. Что категорически нельзя делать 5 сентября: приметы и традиции

5 сентября христиане почитают мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского). Он был верным соратником и последователем Димитрия Солунского. А еще в этот день собирают бруснику — отсюда и название праздника. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах Дня Лупа Брусничника.

История праздника

Согласно преданию, святой Лупп совершил немало чудес после смерти Дмитрия Солунского. Он разбил идолов на языческом капище, за что был приговорен к смерти. Император Максимиан Галерия повелел пытать его перед казнью. Во время пыток Лупп не сопротивлялся, а лишь непрестанно молился Богу, благодаря чему стойко перенес все мучения.

Традиции 5 сентября

В этот день чаще всего поспевала бурсника, и ее спешили собрать жители деревень. Хозяйки мочили ягоду на зиму и использовали в качестве гарнира, начинки для пирогов, блинов или десерта с медом или сахаром. Также из сока ягод готовили лекарства, спасающие практически от всего.

В ночь на 5 сентября начинались первые заморозки. В народе говорили: «Луппов мороз морозит нос» и «Лупенские заморозки на овес садятся, брусникой сластятся».

Также это был последний день уборки льна. Крестьяне считали, что «на Лупа лен лупится».

Заморозки. Иней. СС0

Что нельзя делать на Лупа Брусничника

По приметам День Лупы Брусничка не подходит для того , чтобы начинать жизнь с чистого листа. Не рекомендуется строить планы на будущее , начинать новые проекты. Все это может сильно помешать исполнению задуманного.

чтобы начинать жизнь с чистого листа. Не рекомендуется строить планы на будущее начинать новые проекты. Все это может сильно помешать исполнению задуманного. Нельзя убираться: мыть , пылесосить , стирать. Иначе можно навлечь трудности в жизни.

пылесосить стирать. Иначе можно навлечь трудности в жизни. По древним поверьям , женщинам на Брусничника запрещено делать прическу , долго расчесываться и делать с волосами различные ухаживающие манипуляции. Так женщина рискует стать бесплодной.

женщинам на Брусничника запрещено делать прическу долго расчесываться и делать с волосами различные ухаживающие манипуляции. Так женщина рискует стать бесплодной. Будьте аккуратны и не наступайте в грязь , а иначе с испачкавшимся человеком 5 сентября может случится что-нибудь опасное.

Приметы в День святого Лупа