День Лупа Брусничника. Что категорически нельзя делать 5 сентября: приметы и традиции

История праздника
Согласно преданию, святой Лупп совершил немало чудес после смерти Дмитрия Солунского. Он разбил идолов на языческом капище, за что был приговорен к смерти. Император Максимиан Галерия повелел пытать его перед казнью. Во время пыток Лупп не сопротивлялся, а лишь непрестанно молился Богу, благодаря чему стойко перенес все мучения.
Традиции 5 сентября
В этот день чаще всего поспевала бурсника, и ее спешили собрать жители деревень. Хозяйки мочили ягоду на зиму и использовали в качестве гарнира, начинки для пирогов, блинов или десерта с медом или сахаром. Также из сока ягод готовили лекарства, спасающие практически от всего.
В ночь на 5 сентября начинались первые заморозки. В народе говорили: «Луппов мороз морозит нос» и «Лупенские заморозки на овес садятся, брусникой сластятся».
Также это был последний день уборки льна. Крестьяне считали, что «на Лупа лен лупится».
Что нельзя делать на Лупа Брусничника
- По приметам День Лупы Брусничка не подходит для того, чтобы начинать жизнь с чистого листа. Не рекомендуется строить планы на будущее, начинать новые проекты. Все это может сильно помешать исполнению задуманного.
- Нельзя убираться: мыть, пылесосить, стирать. Иначе можно навлечь трудности в жизни.
- По древним поверьям, женщинам на Брусничника запрещено делать прическу, долго расчесываться и делать с волосами различные ухаживающие манипуляции. Так женщина рискует стать бесплодной.
- Будьте аккуратны и не наступайте в грязь, а иначе с испачкавшимся человеком 5 сентября может случится что-нибудь опасное.
Приметы в День святого Лупа
- Горох на грядках расцвел на Лупа Брусничника — к теплой и долгой осени.
- Утром подмораживает — скоро наступит настоящая зима.
- Нет заморозков — к теплому сентябрю.
- Если деревья дважды цветут, значит, зима долго протянется.
- Журавли двинулись в теплые края — зима наступит рано.
- Журавлиный клин летит низко — зима будет теплой, а если высоко — к частым морозам.