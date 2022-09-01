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Жизнь

Не только День знаний. Что нельзя делать на Феклу Свекольницу: народные приметы на 1 сентября

В народно-христианском календаре 1 сентября отмечался день Феклы Свекольницы. С сегодняшнего дня начинался сбор этих овощей. О том, какие приметы и обычаи сопровождали этот день — в материале altapress.ru.

Свекла.
Свекла.
Открытые источники.

На Руси свеклу употребляли с давних пор и ценили ее за целебные свойства. Так, например, толченые листья свеклы прикладывали к воспаленным глазам, а сырые коренья держали во рту от зубной боли.

Что нельзя делать 1 сентября

  • Нельзя в этот день обсуждать чужие проблемы, осуждать людей за их спинами, разводить слухи и сплетни — в деньгах начнутся серьезные неурядицы.
  • Нельзя чинить одежду и обувь тем людям, которые собираются в путешествие, дальнюю дорогу. Если сделать это, в пути можно столкнуться с неприятностями, все пойдет не по плану.
  • Нельзя долго смотреть на огонь — к болезням глаз и плохому зрением.
  • Нельзя жаловаться на свою жизнь — ситуация еще больше ухудшится.
  • Нельзя оставлять мусор, грязь, беспорядок. Если своевременно наводить чистоту — в доме будет достаток и Домовой окажется доволен хозяевами, будет во всем помогать.

Народные приметы на 1 сентября

  • Южный ветер — к хорошему урожаю овса.
  • Какая погода сегодня, такой будет вся осень.
  • Закат розовый или золотистый — к хорошей погоде.
  • Мало облаков — погода будет ясная, но холодная.
  • Утром стоит туман — зима окажется снежной.
  • Гром — к теплой осени и снежной зиме.
  • Сухой день — к поздней зиме.
  • Листья березы начинают желтеть с верхушки — весна будет ранняя.
  • Если журавли летят высоко и медленно, то осень будет теплая.
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