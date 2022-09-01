Не только День знаний. Что нельзя делать на Феклу Свекольницу: народные приметы на 1 сентября

На Руси свеклу употребляли с давних пор и ценили ее за целебные свойства. Так, например, толченые листья свеклы прикладывали к воспаленным глазам, а сырые коренья держали во рту от зубной боли.
Что нельзя делать 1 сентября
- Нельзя в этот день обсуждать чужие проблемы, осуждать людей за их спинами, разводить слухи и сплетни — в деньгах начнутся серьезные неурядицы.
- Нельзя чинить одежду и обувь тем людям, которые собираются в путешествие, дальнюю дорогу. Если сделать это, в пути можно столкнуться с неприятностями, все пойдет не по плану.
- Нельзя долго смотреть на огонь — к болезням глаз и плохому зрением.
- Нельзя жаловаться на свою жизнь — ситуация еще больше ухудшится.
- Нельзя оставлять мусор, грязь, беспорядок. Если своевременно наводить чистоту — в доме будет достаток и Домовой окажется доволен хозяевами, будет во всем помогать.
Народные приметы на 1 сентября
- Южный ветер — к хорошему урожаю овса.
- Какая погода сегодня, такой будет вся осень.
- Закат розовый или золотистый — к хорошей погоде.
- Мало облаков — погода будет ясная, но холодная.
- Утром стоит туман — зима окажется снежной.
- Гром — к теплой осени и снежной зиме.
- Сухой день — к поздней зиме.
- Листья березы начинают желтеть с верхушки — весна будет ранняя.
- Если журавли летят высоко и медленно, то осень будет теплая.