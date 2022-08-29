Ореховый Спас — один из последних летних праздников. К этому времени в лесах созревали орехи, начинался их сбор. На Руси в этот день крестьяне усердно молились Богу, а затем женщины отправляли мужей на поля с хлебом и солью.
Что нельзя делать на Ореховый Спас
- Нельзя сегодня плохо обращаться с хлебом, кидаться им, бросать на пол. Считается, что, если наступить даже на крошку — к неприятностям, а если сознательно поступать дурно с хлебом или зернами — к большим трудностям.
- Запрещено в этот день пользоваться чужим полотенцем — можно болезни хозяина на себя перетянуть.
- Нельзя желать кому-то зла, в мыслях или на словах, мстить, вредить человеку. Иначе можно получить зло в ответ.
- Нельзя лениться и проводить весь день в полном безделье — к сложностям на работе и с деньгами.
Народные приметы на 29 августа
- Журавли улетают — значит на Покров, 14 октября, будет мороз.
- Много орехов уродилось — в следующем году будет большой урожай хлеба.
- Если много орехов, то в этом году мало хлеба. Если хороший урожай хлеба, то в этом году будет мало орехов.
- Звезды белые — к сухой и ясной погоде.
- Вода спокойная, без ряби и волн — осень и зима тихие, без сильных ветров и метелей.
- Журавли не улетают — зима окажется поздней, тепло еще долго простоит.
- Сдвоенный или строенный (сросшиеся) орех найти — к богатству.
- Орех на голову упал — по приметам к неожиданной прибыли.
- Благоприятный день для дальней дороги, путешествия — все пройдет как было задумано.
- Дождь или гроза — к теплой осени.
- Солнечный день сегодня — к раннему бабьему лету.
- Случайно пролить на себя воду — к большим деньгам.