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Жизнь

Наступил Ореховый Спас. Что запрещено делать в этот день — народные приметы на 29 августа

По народно-христианскому календарю, 29 августа отмечается Спас Нерукотворный, Третий Спас, называемый также Ореховым. О народных приметах и обычаях в этот день — в материале altapress.ru.

Орехи
Орехи
СС0

Ореховый Спас — один из последних летних праздников. К этому времени в лесах созревали орехи, начинался их сбор. На Руси в этот день крестьяне усердно молились Богу, а затем женщины отправляли мужей на поля с хлебом и солью.

Что нельзя делать на Ореховый Спас

  • Нельзя сегодня плохо обращаться с хлебом, кидаться им, бросать на пол. Считается, что, если наступить даже на крошку — к неприятностям, а если сознательно поступать дурно с хлебом или зернами — к большим трудностям.
  • Запрещено в этот день пользоваться чужим полотенцем — можно болезни хозяина на себя перетянуть.
  • Нельзя желать кому-то зла, в мыслях или на словах, мстить, вредить человеку. Иначе можно получить зло в ответ.
  • Нельзя лениться и проводить весь день в полном безделье — к сложностям на работе и с деньгами.

Народные приметы на 29 августа

  • Журавли улетают — значит на Покров, 14 октября, будет мороз.
  • Много орехов уродилось — в следующем году будет большой урожай хлеба.
  • Если много орехов, то в этом году мало хлеба. Если хороший урожай хлеба, то в этом году будет мало орехов.
  • Звезды белые — к сухой и ясной погоде.
  • Вода спокойная, без ряби и волн — осень и зима тихие, без сильных ветров и метелей.
  • Журавли не улетают — зима окажется поздней, тепло еще долго простоит.
  • Сдвоенный или строенный (сросшиеся) орех найти — к богатству.
  • Орех на голову упал — по приметам к неожиданной прибыли.
  • Благоприятный день для дальней дороги, путешествия — все пройдет как было задумано.
  • Дождь или гроза — к теплой осени.
  • Солнечный день сегодня — к раннему бабьему лету.
  • Случайно пролить на себя воду — к большим деньгам.
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