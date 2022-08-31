Зачем на Лошадиный день рассматривали корни полыни: народные приметы на 31 августа

По народно-христианскому календарю 31 августа вспоминают Флора и Лавра. Также этот день был известен как Лошадиный праздник. О том, какие народные приметы и обычаи сопровождали этот день на Руси — в материале altapress.ru.

В этот день наши предки не привлекали лошадей к работе. Наоборот, к ним 31 августа было самое пристальное внимание — их чистили, мыли, заплетали гривы. После этого их отводили к обедне и окропляли святой водой. Люди верили, что это убережет лошадей от болезней.

В день Флора и Лавра заканчивали полевые работы. Завершение сева озимых отмечалось широким праздничным гуляньем. А еще крестьяне вырывали полынь и внимательно рассматривали ее корни — считалось, если они толсты, на следующий год можно ждать хорошего урожая.

Народные приметы на 31 августа