Зачем на Лошадиный день рассматривали корни полыни: народные приметы на 31 августа

В этот день наши предки не привлекали лошадей к работе. Наоборот, к ним 31 августа было самое пристальное внимание — их чистили, мыли, заплетали гривы. После этого их отводили к обедне и окропляли святой водой. Люди верили, что это убережет лошадей от болезней.
В день Флора и Лавра заканчивали полевые работы. Завершение сева озимых отмечалось широким праздничным гуляньем. А еще крестьяне вырывали полынь и внимательно рассматривали ее корни — считалось, если они толсты, на следующий год можно ждать хорошего урожая.
Народные приметы на 31 августа
- Если посеять в этот день что-то, то ничего, кроме сорняка, не вырастет.
- Если сегодня воздух прозрачный и свежий — будет ненастье.
- Воздух над лесом с синевой — к теплу.
- Низкие облака сегодня — будет дождь.
- Коровье молоко быстро скисает — быть грозе.
- Диск солнца не ровный, искаженный — день окажется сырым.
- Звезды алого цвета и мерцают — будет ветрено и дождливо.
- Лошадь фыркает — к дождю.