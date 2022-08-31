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Жизнь

Зачем на Лошадиный день рассматривали корни полыни: народные приметы на 31 августа

По народно-христианскому календарю 31 августа вспоминают Флора и Лавра. Также этот день был известен как Лошадиный праздник. О том, какие народные приметы и обычаи сопровождали этот день на Руси — в материале altapress.ru.

Лошади.
Лошади.
CC0

В этот день наши предки не привлекали лошадей к работе. Наоборот, к ним 31 августа было самое пристальное внимание — их чистили, мыли, заплетали гривы. После этого их отводили к обедне и окропляли святой водой. Люди верили, что это убережет лошадей от болезней.

В день Флора и Лавра заканчивали полевые работы. Завершение сева озимых отмечалось широким праздничным гуляньем. А еще крестьяне вырывали полынь и внимательно рассматривали ее корни — считалось, если они толсты, на следующий год можно ждать хорошего урожая.

Народные приметы на 31 августа

  • Если посеять в этот день что-то, то ничего, кроме сорняка, не вырастет.
  • Если сегодня воздух прозрачный и свежий — будет ненастье.
  • Воздух над лесом с синевой — к теплу.
  • Низкие облака сегодня — будет дождь.
  • Коровье молоко быстро скисает — быть грозе.
  • Диск солнца не ровный, искаженный — день окажется сырым.
  • Звезды алого цвета и мерцают — будет ветрено и дождливо.
  • Лошадь фыркает — к дождю.
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