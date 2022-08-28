Что ни в коем случае нельзя делать на Успение. Народные приметы на 28 августа

На Руси люди Богородицу часто ассоциировали с Матерью Сырой Землей, поэтому и в день Успения земля считалась именинницей. В праздник нельзя было работать на земле, ходить по ней босиком. Праздник иногда называли Дожинком, так как в иных местах на Руси заканчивали жать хлеб.
На Успение крестьяне приносили в церковь семена или колосья разных хлебов для освящения и благословения. А затем устраивали общий пир — складчину; специально для этого дня варили пиво, жарили мясо, пекли пироги. Богатые люди угощали бедных соседей.
Называли Успение также Солением, поскольку в этот день было принято солить огурцы и квасить капусту.
Что нельзя делать на Успение
- Нельзя в этот день копать землю, втыкать в нее палки, лопату и другие предметы, кидаться землей, выливать на нее отходы.
- Нельзя сегодня по земле босиком ходить. Не стоит ходить по траве, на которой есть роса. По старинным поверьям, роса сегодня является слезами природы по Богородице.
- Женщинам запрещено ругаться и спорить со своими мужьями — к изменам.
- Свободным и незамужним девушкам и женщинам нельзя стричься — долго своего суженого не удастся встретить.
- Не планируют на этот день свадьбы и венчания.
- По древнему поверью, нужно избегать острых предметов — вилок, ножей, спиц, иголок и так далее. Уколоться или порезаться — к беде в доме.
- Нельзя ходить сегодня в грязной, дырявой, мятой одежде.
Народные приметы на 28 августа
- Солнечная и теплая погода в этот день — Бабье лето будет с частыми дождями.
- Много паутины — зима окажется морозной.
- Ночью туман у земли стоит — перед дождем.
- Цветы пахнут сильнее обычного — к ненастью.
- Радуга — осень окажется мягкой и тёплой, с умеренными осадками.
- Гроза — к ранней осени с дождями.
- Утро хмурое — к вечеру можно ожидать дождь.
- Мухи особенно приставучие — к похолоданию.
- Хлеб уронить — по приметам к проблемам со здоровьем.