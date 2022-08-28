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Жизнь

Что ни в коем случае нельзя делать на Успение. Народные приметы на 28 августа

По народному календарю 28 августа отмечается Успение Пресвятой Богородицы — религиозный праздник, который и в православной, и в католической церкви посвящен дате кончины Божией Матери. О народных приметах в этот день — в материале altapress.ru.

Поле. Пшеница
Поле. Пшеница
СС0

На Руси люди Богородицу часто ассоциировали с Матерью Сырой Землей, поэтому и в день Успения земля считалась именинницей. В праздник нельзя было работать на земле, ходить по ней босиком. Праздник иногда называли Дожинком, так как в иных местах на Руси заканчивали жать хлеб.

На Успение крестьяне приносили в церковь семена или колосья разных хлебов для освящения и благословения. А затем устраивали общий пир — складчину; специально для этого дня варили пиво, жарили мясо, пекли пироги. Богатые люди угощали бедных соседей.

Называли Успение также Солением, поскольку в этот день было принято солить огурцы и квасить капусту.

Что нельзя делать на Успение

  • Нельзя в этот день копать землю, втыкать в нее палки, лопату и другие предметы, кидаться землей, выливать на нее отходы.
  • Нельзя сегодня по земле босиком ходить. Не стоит ходить по траве, на которой есть роса. По старинным поверьям, роса сегодня является слезами природы по Богородице.
  • Женщинам запрещено ругаться и спорить со своими мужьями — к изменам.
  • Свободным и незамужним девушкам и женщинам нельзя стричься — долго своего суженого не удастся встретить.
  • Не планируют на этот день свадьбы и венчания.
  • По древнему поверью, нужно избегать острых предметов — вилок, ножей, спиц, иголок и так далее. Уколоться или порезаться — к беде в доме.
  • Нельзя ходить сегодня в грязной, дырявой, мятой одежде.

Народные приметы на 28 августа

  • Солнечная и теплая погода в этот день — Бабье лето будет с частыми дождями.
  • Много паутины — зима окажется морозной.
  • Ночью туман у земли стоит — перед дождем.
  • Цветы пахнут сильнее обычного — к ненастью.
  • Радуга — осень окажется мягкой и тёплой, с умеренными осадками.
  • Гроза — к ранней осени с дождями.
  • Утро хмурое — к вечеру можно ожидать дождь.
  • Мухи особенно приставучие — к похолоданию.
  • Хлеб уронить — по приметам к проблемам со здоровьем.
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