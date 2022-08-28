Что ни в коем случае нельзя делать на Успение. Народные приметы на 28 августа

По народному календарю 28 августа отмечается Успение Пресвятой Богородицы — религиозный праздник, который и в православной, и в католической церкви посвящен дате кончины Божией Матери. О народных приметах в этот день — в материале altapress.ru.

На Руси люди Богородицу часто ассоциировали с Матерью Сырой Землей, поэтому и в день Успения земля считалась именинницей. В праздник нельзя было работать на земле, ходить по ней босиком. Праздник иногда называли Дожинком, так как в иных местах на Руси заканчивали жать хлеб.

На Успение крестьяне приносили в церковь семена или колосья разных хлебов для освящения и благословения. А затем устраивали общий пир — складчину; специально для этого дня варили пиво, жарили мясо, пекли пироги. Богатые люди угощали бедных соседей.

Называли Успение также Солением, поскольку в этот день было принято солить огурцы и квасить капусту.

Что нельзя делать на Успение

Нельзя в этот день копать землю , втыкать в нее палки , лопату и другие предметы , кидаться землей , выливать на нее отходы.

втыкать в нее палки лопату и другие предметы кидаться землей выливать на нее отходы. Нельзя сегодня по земле босиком ходить. Не стоит ходить по траве , на которой есть роса. По старинным поверьям , роса сегодня является слезами природы по Богородице.

на которой есть роса. По старинным поверьям роса сегодня является слезами природы по Богородице. Женщинам запрещено ругаться и спорить со своими мужьями — к изменам.

Свободным и незамужним девушкам и женщинам нельзя стричься — долго своего суженого не удастся встретить.

Не планируют на этот день свадьбы и венчания.

По древнему поверью , нужно избегать острых предметов — вилок , ножей , спиц , иголок и так далее. Уколоться или порезаться — к беде в доме.

нужно избегать острых предметов — вилок ножей спиц иголок и так далее. Уколоться или порезаться — к беде в доме. Нельзя ходить сегодня в грязной , дырявой , мятой одежде.

Народные приметы на 28 августа