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Жизнь

Избавьтесь от всего ненужного. Народные приметы и обычаи на 26 августа

В народе 26 августа отмечается Тихон Страстной. На Руси Тихона считали помощником в избавлении от всякого уныния. Также в этот день было принято обходить дом с иконой Божией Матери «Страстная». Так праздник соединил в своем названии имена святителя Тихона и именование иконы. О народных приметах в этот день — в материале altapress.ru.

Лес, природа.
Лес, природа.
pixabay.com/

Наши предки считали, что в этот день нужно обязательно надо избавиться от всего ненужного. Причем речь не только про сломанные или лишние вещи, но и про негативные мысли. Если этого не сделать, можно упустить какую-то важную возможность в жизни.

26 августа нельзя ходить в лес в одиночку. Помимо действующего в настоящее время запрета на посещение лесов в связи с высокой пожароопасностью, в народе говорили: Лешего повстречаешь.

Отчасти поэтому в народе никогда не собирали в этот день грибы, опасаясь того, что нечисть подкинет в них ядовитые экземпляры.

Народные приметы на 26 августа

  • Туман слишком скоро пропадает в солнечных лучах — еще долго погода будет хорошей.
  • Ежели весь день стоит жара — зимой будет холодно.
  • Если за окном мороз — к погожей зиме.
  • Дождь предсказывает, будут ли сильные ветры зимой. Чем сильнее дождь — тем больше снега будет зимой.
  • Если по окончании мелкого дождя туман прямо над землей нависает — к ненастьям.
  • Угли вмиг покрываются золой — улучшение погоды.
  • Сверкающая луна — к дождику.
  • Ежели листики на березе покрылись желтым — то будут заморозки.
  • Фазан ещё вечером спрятался в кустах и не выходит — к дождику и ветру.
  • Тихое дуновение ветров — к появлению солнца, а ежели буря — то сентябрь будет дождлив.
  • Сильные ветры — проливные дожди в сентябре.
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