Избавьтесь от всего ненужного. Народные приметы и обычаи на 26 августа

Наши предки считали, что в этот день нужно обязательно надо избавиться от всего ненужного. Причем речь не только про сломанные или лишние вещи, но и про негативные мысли. Если этого не сделать, можно упустить какую-то важную возможность в жизни.
26 августа нельзя ходить в лес в одиночку. Помимо действующего в настоящее время запрета на посещение лесов в связи с высокой пожароопасностью, в народе говорили: Лешего повстречаешь.
Отчасти поэтому в народе никогда не собирали в этот день грибы, опасаясь того, что нечисть подкинет в них ядовитые экземпляры.
Народные приметы на 26 августа
- Туман слишком скоро пропадает в солнечных лучах — еще долго погода будет хорошей.
- Ежели весь день стоит жара — зимой будет холодно.
- Если за окном мороз — к погожей зиме.
- Дождь предсказывает, будут ли сильные ветры зимой. Чем сильнее дождь — тем больше снега будет зимой.
- Если по окончании мелкого дождя туман прямо над землей нависает — к ненастьям.
- Угли вмиг покрываются золой — улучшение погоды.
- Сверкающая луна — к дождику.
- Ежели листики на березе покрылись желтым — то будут заморозки.
- Фазан ещё вечером спрятался в кустах и не выходит — к дождику и ветру.
- Тихое дуновение ветров — к появлению солнца, а ежели буря — то сентябрь будет дождлив.
- Сильные ветры — проливные дожди в сентябре.