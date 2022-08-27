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Жизнь

Что нельзя делать на Михея Тиховея. Народные приметы на 27 августа

По народно-христианскому календарю 27 августа отмечается день Михея Тиховея. Тиховеем этот день назвали из-за традиции наблюдать за особенностями ветра: если он тих и спокоен, то осень будет солнечной, если быстр и стремителен — следует ждать ненастья. О других народных приметах в этот день — в материале altapress.ru.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
СС0

После Михея завершается Успенский пост и начинается осенний мясоед. В эту пору играют заранее сговоренные свадьбы. Так что Михеев день — последняя возможность посвататься к понравившейся девушке.

Что нельзя делать на Михея Тиховея

  • В этот день запрещено ругаться, спорить, повышать голос на старших — это грозит большими проблемами во взаимоотношениях с окружающими.
  • Нельзя шуметь, кричать, громко разговаривать, петь песни.
  • Нельзя готовить блюда из теста — это грозит денежными затруднениями.
  • Свободным и незамужним девушкам и женщинам нельзя в этот день ходить в старой, грязной и мятой одежде — долго не удастся найти своего суженого и выйти замуж.

Народные приметы и поверья на 27 августа

  • Лёгкий ветерок — к погожей осени.
  • На Михея есть ветер — осень будет ветреной.
  • На Михея буран — к непогожему сентябрю.
  • Ежели журавли направляются на юг — уже осенью будут заморозки.
  • Сильная буря — к постоянным дождям и холоду в сентябре.
  • Сильная буря после долгого молчания — к дождику.
  • Ветер дует с севера — урожай будет хороший.
  • Ежели сегодня новолуние — через неделю ожидается резкая смена погоды.
  • Утром туман подымается ввысь столбами — будет дождь.
  • Листья тополя покрылись конденсатом — к дождю.
  • Ил идёт ко дну — погода скоро наладится.
  • Откуда длиннее звездные лучи — оттуда и подует ветер
  • Ярко-красная заря с утра — сильная буря в течение дня.
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