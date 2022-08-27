Что нельзя делать на Михея Тиховея. Народные приметы на 27 августа

По народно-христианскому календарю 27 августа отмечается день Михея Тиховея. Тиховеем этот день назвали из-за традиции наблюдать за особенностями ветра: если он тих и спокоен, то осень будет солнечной, если быстр и стремителен — следует ждать ненастья. О других народных приметах в этот день — в материале altapress.ru.