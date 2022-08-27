Что нельзя делать на Михея Тиховея. Народные приметы на 27 августа

После Михея завершается Успенский пост и начинается осенний мясоед. В эту пору играют заранее сговоренные свадьбы. Так что Михеев день — последняя возможность посвататься к понравившейся девушке.
Что нельзя делать на Михея Тиховея
- В этот день запрещено ругаться, спорить, повышать голос на старших — это грозит большими проблемами во взаимоотношениях с окружающими.
- Нельзя шуметь, кричать, громко разговаривать, петь песни.
- Нельзя готовить блюда из теста — это грозит денежными затруднениями.
- Свободным и незамужним девушкам и женщинам нельзя в этот день ходить в старой, грязной и мятой одежде — долго не удастся найти своего суженого и выйти замуж.
Народные приметы и поверья на 27 августа
- Лёгкий ветерок — к погожей осени.
- На Михея есть ветер — осень будет ветреной.
- На Михея буран — к непогожему сентябрю.
- Ежели журавли направляются на юг — уже осенью будут заморозки.
- Сильная буря — к постоянным дождям и холоду в сентябре.
- Сильная буря после долгого молчания — к дождику.
- Ветер дует с севера — урожай будет хороший.
- Ежели сегодня новолуние — через неделю ожидается резкая смена погоды.
- Утром туман подымается ввысь столбами — будет дождь.
- Листья тополя покрылись конденсатом — к дождю.
- Ил идёт ко дну — погода скоро наладится.
- Откуда длиннее звездные лучи — оттуда и подует ветер
- Ярко-красная заря с утра — сильная буря в течение дня.